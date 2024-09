Manfredonia. “Per esperienza vissuta, vorrei esprimere un ringraziamento al Dott. RUSSO e a tutto il REPARTO di OCULISTICA, dell’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, per la dedizione e professionalità nel garantire la massima qualità dell’assistenza sanitaria, non solo dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista umano ed organizzativo, perché la “buona sanità” non è data solo dalle tecnologie all’avanguardia, ma anche dall’approccio umano e rasserenante con chi arriva in ospedale impaurito e sofferente”.

“Sin dal momento in cui sono entrato nel reparto, ho immediatamente percepito un’atmosfera di calore e professionalità che mi ha fatto sentire al sicuro e tranquillo.”

“Questa realtà, all’ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia va tutelata e valorizzata perché eroga una assistenza sanitaria di qualità, consentendo a noi pazienti di poterci curare nella nostra città senza dover più fare viaggi della speranza. “