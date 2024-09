Foggia. Un pari a Latina per il Foggia di Brambilla. Molte occasioni ma poca concretezza per i rossoneri, che escono dal Francioni di Latina con uno 0-0 pieno di rimpianti. Nonostante una partita ricca di azioni, né i rossoneri né i nerazzurri riescono a trovare il guizzo decisivo.

Brambilla opta per un 4-2-3-1 con alcune novità importanti: in porta c’è Perina al posto di De Lucia, Gargiulo ed Ercolani dal primo minuto. Dall’altra parte, Latina schierato con un 3-4-1-2, con l’ex rossonero Peterman titolare e il foggiano Padalino in panchina.

Il match parte subito a ritmi intensi, con entrambe le squadre che non tardano a creare occasioni. Al 4’, è il Latina a rendersi pericoloso: Capanni prova la girata in area, ma Perina devia in angolo con un grande intervento. L’immediata risposta del Foggia arriva all’11’: Vezzoni lascia partire un rasoterra velenoso che però non impensierisce troppo Zacchi. I rossoneri sfiorano il vantaggio al 28’: su calcio d’angolo battuto da Emmausso, Salines colpisce di testa, ma la palla si stampa sull’incrocio dei pali. Un’altra grande occasione arriva al 37’, con un’azione orchestrata da Felicioli: il suo cross trova Murano, che appoggia per Emmausso, ma il suo tiro da pochi passi viene neutralizzato.

Nella ripresa, il Foggia torna a farsi vedere in avanti al 67’ con Zunno, che serve Emmausso, ma il suo tiro centrale viene bloccato senza troppi problemi. La risposta del Latina è immediata, con un colpo di testa di Di Renzo al 71’ che costringe Perina a un vero e proprio miracolo.

Il finale è vibrante: Zacchi protagonista. Prima, all’84’, respinge un tiro al volo di Zunno, poi, all’87’, nega il gol a Mazzocco su un colpo di testa a botta sicura. Il triplice fischio sancisce un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Foggia.