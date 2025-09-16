Archiviata l’inchiesta su Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo

La gip del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta per presunti abusi edilizi che vedeva tra gli indagati l’imprenditore Massimo Ferrarese, attuale commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
Accogliendo la richiesta della procura di Brindisi, la giudice ha stabilito l’archiviazione “perché il fatto non sussiste”.
A Ferrarese veniva contestata la realizzazione di una piscina e di un eliporto, ritenuti abusivi, in un resort di Oria (Brindisi), per fatti risalenti al 2019. Tuttavia, come sottolineato anche dalla difesa, al momento dell’iscrizione nel registro degli indagati la piscina risultava già provvista di due autorizzazioni e del permesso a costruire.
L’inchiesta è stata archiviata anche nei confronti del progettista Giuseppe Moretto, 66 anni, difeso insieme a Ferrarese dall’avvocato Roberto Palmisano.
Lo riporta ansa.it.