Bari, stop ai cellulari in classe: al liceo Salvemini arrivano i contenitori

Da quest’anno al liceo scientifico Salvemini di Bari gli studenti dovranno lasciare il cellulare spento in appositi contenitori all’inizio della giornata scolastica, per poi riprenderlo al termine delle lezioni. La misura recepisce la novità introdotta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che vieta l’uso degli smartphone durante le ore di lezione.

La docente di matematica Livia Favia ha chiarito che saranno i rappresentanti di classe a verificare il rispetto della regola e che il divieto riguarda esclusivamente i cellulari: «Noi insegnanti continueremo a utilizzare i tablet, soprattutto nelle classi digitali, dove Google Classroom rimarrà uno strumento didattico centrale».

Gli studenti si mostrano pronti, anche se con qualche dubbio. Gabriele, al terzo anno, ammette: «Sono un po’ in pensiero, ma credo che ci abitueremo presto». Sofia sottolinea che fino allo scorso anno il telefono veniva usato anche per fini didattici, come scaricare libri e materiali, ma ora «ci affideremo al tablet». Elena conferma: «Non usavo mai il telefono per motivi personali, solo per la didattica. Sono già abituata al tablet».

Per Michele, della terza D, il cambiamento è relativo: «Usavamo lo smartphone pochissimo, solo per visualizzare contenuti o per alcune verifiche di educazione civica. Però vietare del tutto non è mai giusto, sarebbe stato meglio porre dei limiti. I veri problemi da affrontare sono altri, come capire perché qualcuno non riesce a fare a meno del telefonino in classe».

Lo riporta ansa.it.