Decaro su Delli Noci: "Ho parlato con lui due o tre volte a settimana"

Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla guida della Regione Puglia, ha dichiarato di aver discusso con Alessandro Delli Noci, ex assessore regionale allo Sviluppo economico, riguardo l’opportunità di una sua ricandidatura.

«Ho parlato con lui due o tre volte a settimana per capire insieme alla nostra comunità quale sia la scelta più opportuna – ha spiegato Decaro – perché potrebbe non essere chiaro il senso di una ricandidatura a poche settimane dalle dimissioni, dopo il coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria a Lecce».

Parlando del rapporto personale con Delli Noci, Decaro ha aggiunto: «Alessandro è un pezzo del mio cuore ed è una persona a cui tengo molto». Riguardo al presidente uscente Michele Emiliano, il candidato ha confermato: «Ci siamo parlati l’altro giorno».

Lo riporta ansa.it.