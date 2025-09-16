Edizione n° 5826

Morto Robert Redford, la leggenda del cinema americano aveva 89 anni
16 Settembre 2025

"Mia madre con il braccio fratturato costretta a viaggiare: a Manfredonia radiografie fuori uso"
16 Settembre 2025

Emergenza blatte a Manfredonia, Marasco (Lega): "Serve un intervento urgente di disinfestazione"

Nel documento, Marasco definisce la situazione “un serio rischio per la salute pubblica”

Emergenza blatte a Manfredonia, Marasco (Lega): “Serve un intervento urgente di disinfestazione”

Redazione
16 Settembre 2025
Manfredonia, 16 settembre 2025 – La presenza sempre più diffusa di blatte in diverse zone della città sta destando forte preoccupazione tra i cittadini di Manfredonia. A segnalare la problematica alle autorità competenti è stato il consigliere comunale e capogruppo della Lega Salvini Premier Puglia, Giuseppe Marasco, che ha inviato una richiesta formale al Prefetto di Foggia e al Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca.

Nel documento, Marasco definisce la situazione “un serio rischio per la salute pubblica” e chiede all’amministrazione comunale di programmare con urgenza interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche e private del territorio.

“Le blatte sono vettori di microrganismi patogeni responsabili di svariate malattie – spiega il consigliere –. Possono introdursi nelle abitazioni attraverso fessure nei muri, tubature o imballaggi, trovando in cucine e bagni ambienti ideali per la sopravvivenza. È necessario agire subito per tutelare la salute dei cittadini”.

Tra le azioni proposte, Marasco indica tre linee di intervento principali:

  • Disinfestazione mirata nelle aree urbane interessate;

  • Prevenzione strutturale, con misure volte a ridurre il rischio di proliferazione degli insetti;

  • Informazione ai cittadini, affinché siano sensibilizzati sulle pratiche utili a limitare la presenza di blatte nelle abitazioni.

Il capogruppo leghista ha inoltre chiesto chiarimenti in merito alla spesa già deliberata per la disinfestazione e agli eventuali interventi programmati ma non ancora realizzati, riservandosi di accedere agli atti per approfondire la questione.

La segnalazione arriva in un periodo in cui, complice il caldo prolungato, numerosi comuni pugliesi stanno fronteggiando situazioni analoghe. L’appello del consigliere punta dunque a sollecitare un’azione tempestiva da parte del Comune e delle autorità sanitarie, per garantire igiene e sicurezza alla popolazione.

Lascia un commento

