L’idea di un Gargano autonomo non è nuova. Già nel 2001 l’onorevole Antonio Leone presentò alla Camera una proposta di legge (Atto n. 7650, XIII Legislatura) per l’istituzione della Provincia del Gargano, con capoluogo Manfredonia. Il progetto prevedeva lo scorporo di 16 comuni dall’attuale provincia di Foggia per valorizzare un territorio con caratteristiche sociali, culturali ed economiche distinte, ma soprattutto penalizzato dalla distanza infrastrutturale e amministrativa dal capoluogo dauno.

Nella relazione si richiamavano le radici storiche – da Siponto a Manfredonia come centro naturale del promontorio – e la necessità di un decentramento in linea con il nuovo Titolo V della Costituzione e con la spinta federalista di quegli anni. La proposta non ebbe seguito, ma restò un segnale forte della volontà di riconoscere un’identità amministrativa al Gargano.

La svolta del 2025: la “Città Gargano”

Dopo oltre vent’anni da quel tentativo, il sogno di un Gargano unito si rinnova con una forma diversa. Al Porto Turistico di Rodi Garganico dodici sindaci hanno sottoscritto il Patto Associativo “Città Gargano”, dando vita a un nuovo modello di collaborazione territoriale.

L’accordo è stato firmato dai primi cittadini di Rodi Garganico (Carmine d’Anelli, promotore dell’iniziativa), Peschici, Vico del Gargano, Carpino, Ischitella, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, Apricena, Rignano Garganico e Serracapriola. Un fronte unito che, come ha sottolineato il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, rappresenta “una scelta coraggiosa e lungimirante che supera campanilismi e frammentazioni per parlare con una sola voce”.

Non una provincia, ma un progetto comune

Se la Provincia del Gargano del 2001 puntava a un nuovo ente amministrativo, la Città Gargano nasce come strumento di cooperazione tra comuni: non un organismo politico, ma un’alleanza strategica per promuovere il territorio in modo integrato. Secondo il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, l’obiettivo è avviare “azioni sinergiche per la promozione dell’area vasta del promontorio, dalla costa alle aree interne, sviluppando progetti di marketing territoriale e turistico improntati alla sostenibilità”.

Il Patto resta aperto ad altri municipi: Vieste, Lesina e le Isole Tremiti, che non hanno ancora deliberato, mentre San Giovanni Rotondo e Mattinata hanno già espresso disponibilità ad aderire. Manfredonia non ha deliberato ed è in fase di valutazione e chiarimenti.

La Città Gargano prende ufficialmente forma. Nel pomeriggio i sindaci si sono riuniti per definire l’assetto di guida del nuovo organismo, confermando Carmine d’Anelli, primo cittadino di Rodi, come presidente. Accanto a lui sono stati designati Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano, e Pierpaolo d’Arenzo, sindaco di Monte Sant’Angelo, nel ruolo di co-presidenti. L’assemblea, con voto unanime, ha così istituito l’Ufficio di Presidenza del Patto Associativo “Città Gargano”, che raccoglie l’adesione di quasi tutti i comuni del promontorio, con l’eccezione di Vieste, Mattinata, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e le Isole Tremiti. In cima all’agenda condivisa dai sindaci figurano due urgenze: migliorare la viabilità e rafforzare i servizi sanitari.

Il nodo dei vincoli e della mentalità conservatrice

Il Gargano, però, non è solo bellezza naturale e patrimonio storico. È anche un territorio segnato da fortissimi vincoli ambientali: Parco Nazionale, aree SIC, ZPS, vincolo idrogeologico, IBA. Queste tutele, pur preziose per la conservazione del paesaggio, spesso rendono difficile la progettazione innovativa. La burocrazia e le lungaggini autorizzative finiscono per creare inefficienza, inefficacia e scoraggiare investimenti. A ciò si aggiunge una mentalità diffusa, più conservatrice che innovatrice, che spesso frena il cambiamento e spinge molti giovani all’emigrazione.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: secondo il Sole 24 Ore – LAB24, nel 2024 la provincia di Foggia si è classificata al 99º posto su 107 per qualità della vita. Un dato impietoso, che conferma un trend ventennale: dal 2002 la Capitanata non riesce mai a superare la 100ª posizione. Un motivo ci sarà.

Una sfida aperta

Per crescere, attrarre turismo internazionale, creare occupazione e opportunità, servono nuove visioni, moderne e coraggiose: infrastrutture più efficienti, servizi tecnologici avanzati, politiche di sviluppo integrate e sostenibili. La “Città Gargano” non è ancora la provincia sognata nel 2001, ma rappresenta un primo passo verso un governo unitario del promontorio.

La speranza di una terra migliore è l’ultima a morire. E per simboleggiarla si potrebbe immaginare un medaglione del Gargano: al centro una bella donna come allegoria della Terra madre, circondata dalla luna e da un sole raggiante, ornata da orchidee, avvolta dal mare e dalle onde. Un emblema di luce, natura e forza rigeneratrice, capace di unire passato e futuro.

La domanda resta: riuscirà questo nuovo accordo a stimolare lo sviluppo del Gargano, superando vincoli, burocrazia e resistenze? La risposta è scritta nel coraggio dei suoi cittadini e nella capacità di trasformare un simbolo in realtà.

Ing. Michelangelo De Meo