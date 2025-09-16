La storia di Valentino Luchin, da Chef Stellato alle Rapine

Da simbolo della cucina italiana in California a protagonista di una clamorosa vicenda giudiziaria. Valentino Luchin, 62 anni, originario di Este (Padova), è stato arrestato a San Francisco con l’accusa di aver compiuto tre rapine in banca nello stesso giorno.

Arrivato negli Stati Uniti negli anni ’90, Luchin si era affermato come executive chef del Rose Pistola, celebre ristorante nel quartiere North Beach, per poi aprire l’Ottavio Osteria a Walnut Creek, chiusa nel 2016. Per anni è stato un volto noto della ristorazione locale, apprezzato per la sua cucina elegante e fotografato mentre esibiva le sue celebri aragoste.

Secondo i media americani, lo scorso mercoledì Luchin avrebbe rapinato tre istituti bancari nel Central District di San Francisco, tra North Beach, Russian Hill e Union Square. Le rapine sarebbero avvenute con la tecnica del “note job”: niente armi, solo un biglietto scritto a mano consegnato ai cassieri con la richiesta di denaro. Le vittime, intimorite, consegnavano immediatamente i contanti senza opporre resistenza.

Grazie alle segnalazioni della comunità e al lavoro degli “ambasciatori” della polizia, Luchin è stato arrestato poche ore dopo nella sua abitazione, senza incidenti. A suo carico tre capi d’imputazione: due per rapina e uno per tentata rapina, con la possibilità di ulteriori accuse.

Non è il primo episodio di questo genere nella sua vita. Nel 2018 era già stato arrestato per una rapina da 18.000 dollari in una filiale della Citibank a Orinda, dove aveva usato una pistola ad aria compressa. In quell’occasione dichiarò di aver agito per disperazione, scusandosi pubblicamente con la cassiera.

Le difficoltà economiche hanno segnato la sua carriera: la chiusura dell’Ottavio Osteria lo aveva lasciato con debiti superiori a 110.000 dollari, mentre nel 2022 risultava ancora attivo ai fornelli dell’Old Clam House di San Francisco, anche se non è chiaro con quale continuità.

La parabola di Valentino Luchin racconta di un uomo passato dall’apice della gastronomia californiana a una vita segnata da debiti, disperazione e scelte criminali, che lo hanno riportato dietro le sbarre.

