L’Arte Daunia-Tattile: memoria, inclusione e bellezza attraverso le opere di Angela Quitadamo

Nel cuore della Daunia, la figura di mia madre, Angela Quitadamo, emerge come ponte vivente tra epoche. In una esposizione – oggi, come è al Museo “Nicastro” di Bovino e altrove – le sue creazioni ceramiche ispirate ai reperti dell’Età preromana non sarebbero soltanto ricostruzioni storiche, ma voci che parlano, segni che si possono toccare.

, decorati con pigmenti antichi chiamati engobbi, ed essiccati ed inseriti (per cuocerli) nella paziente cura del forno. Ma non per evocare un passato lontano. Piuttosto per farlo vivere, farlo pulsare nel presente. Così che anche un visitatore non vedente possa percepire la storia con le mani, leggere la forma come scritto nella materia.

Le opere di mia mamma, Angela Quitadamo, non sono confinate agli atelier o ai laboratori: sono presenti in musei italiani ed esteri, collezioni pubbliche e private, finanche donazioni al British Museum e in varie zone della California – segno che ciò che nasce da una terra può oltrepassare oceani. Collaborazioni con Università, restauri, laboratori didattici rendono il suo lavoro non solo estetico, ma fonte viva di conoscenza per studenti, ricercatori e chi ama il nostro territorio.

La sua missione artistica è totale: custodire l’antica civiltà daunia, riportarla alla luce, reinterpretarla, e soprattutto trasmetterla. Attraverso ceramiche, sculture, pitture, arte ceramografica, stele e murales, mia mamma intreccia la storia anche con l’arte contemporanea, la tecnica con la spiritualità. Fa dell’inclusione un imperativo: le sue opere tattili, la fruibilità condivisa, sono testimonianza che l’arte appartiene a tutti, al di là delle barriere del corpo o del tempo.

Nel desiderio che un giorno possa vedere oltre al “Museo Civico Nicastro (di Bovino)” – e dovunque – le sue opere tattili attualmente esposte accanto ai reperti antichi, riconosciute non solo come omaggio ma come eredità viva, rinnovo la mia gratitudine e l’orgoglio di essere figlia di un’artista che con le sue mani, da tutta una vita (io la vedo tutti i giorni nella quotidianità), e il suo cuore ha posto in un’opera infinitamente più grande: quella della memoria, della bellezza, della dignità.