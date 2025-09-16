Manduria – È morto in ospedale a Manduria, in provincia di Taranto, un uomo di 62 anni originario di Napoli, ricoverato dopo essere stato aggredito nei giardini comunali della città pugliese. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, già sensibile a episodi di cronaca, e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione di comportamenti devianti in spazi pubblici frequentati da famiglie e giovani.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vittima si trovava nei giardini comunali quando si sarebbe resa protagonista di atti osceni in luogo pubblico, abbassandosi i pantaloni e masturbandosi davanti a un gruppo di ragazze minorenni. Una delle giovani, spaventata, ha immediatamente contattato il fidanzato, il quale, giunto sul posto, ha reagito colpendo l’uomo violentemente al volto.

L’aggressione ha provocato alla vittima ferite evidenti, inizialmente non considerate gravi dai soccorritori. Dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, le condizioni dell’uomo sono peggiorate rapidamente fino al decesso. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause del decesso e verificare se le lesioni riportate durante l’aggressione possano essere considerate direttamente responsabili della morte. L’autopsia, già disposta dagli inquirenti, sarà fondamentale per chiarire il nesso causale tra i fatti accaduti nei giardini e il decesso dell’uomo.

La vittima, originaria di Napoli, era ospite di una comunità terapeutica locale, dove seguiva un percorso di recupero da problemi legati all’alcol. La sua condizione clinica e il percorso di riabilitazione sono al centro dell’indagine, con l’obiettivo di ricostruire il contesto in cui si è consumata la vicenda e comprendere eventuali fattori predisponenti al comportamento deviante. L’episodio solleva interrogativi sul ruolo delle strutture di accoglienza e sull’attenzione necessaria per la gestione di persone vulnerabili che presentano comportamenti a rischio.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato il giovane indicato come autore dell’aggressione. Il ragazzo è stato ascoltato dagli investigatori e, in attesa dei risultati dell’autopsia, non risultano ancora formalizzate accuse definitive. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e definire eventuali responsabilità penali.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza dei luoghi pubblici. I giardini comunali di Manduria, frequentati quotidianamente da famiglie con bambini e ragazzi, sono diventati teatro di un episodio drammatico che ha riaperto il dibattito sulla gestione di comportamenti antisociali e sulla necessità di controlli adeguati. Le autorità locali hanno invitato alla calma, sottolineando l’importanza di attendere l’esito delle indagini prima di trarre conclusioni.

La vicenda, purtroppo, non è isolata. Negli ultimi anni, episodi simili di aggressioni e risse legate a comportamenti devianti o atti osceni in luoghi pubblici hanno attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, generando discussioni sulla prevenzione e sulla responsabilità dei cittadini nella tutela della sicurezza collettiva.

La comunità terapeutica che ospitava l’uomo ha espresso dolore per l’accaduto, evidenziando la complessità del lavoro di riabilitazione e la delicatezza della gestione di persone con problematiche comportamentali o di dipendenza. L’episodio ha inoltre stimolato riflessioni sulle misure di protezione nei confronti dei minorenni e sulla necessità di creare spazi sicuri in città, soprattutto nelle aree verdi frequentate quotidianamente da famiglie.

In attesa dei risultati dell’autopsia, resta aperta la questione legale: gli inquirenti dovranno stabilire se l’aggressione del giovane fidanzato possa configurare un reato di omicidio o se si tratti di un caso di legittima difesa subordinata alle circostanze. Il caso ha già suscitato forti dibattiti sul piano etico e giuridico, con posizioni divergenti tra chi sottolinea la gravità del gesto della vittima e chi ricorda la necessità di rispettare i limiti della legge anche in situazioni emotivamente cariche.

