Manfredonia, 15 settembre 2025. È stata formalizzata una denuncia ai Carabinieri per i fatti avvenuti nella tarda serata di sabato 13 settembre, in zona centralissima a Manfredonia, dove il titolare di un locale avrebbe subito una violenta aggressione da parte di un uomo in compagnia di amici e delle rispettive mogli.

Secondo la ricostruzione fornita dal denunciante, la lite sarebbe scaturita per un motivo apparentemente banale: l’accesso ai servizi igienici del locale, temporaneamente occupati. L’aggressore, spazientito, avrebbe reagito in modo spropositato e, dopo un alterco verbale, avrebbe improvvisamente colpito il titolare con una testata al volto.

Dopo l’aggressione, l’autore si sarebbe allontanato insieme al suo gruppo. Immediato l’intervento dei presenti e la chiamata ai soccorsi:

il titolare è stato trasportato all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverato con lesioni che includono trauma facciale, la frattura del setto nasale, la perdita di alcuni denti.

I Carabinieri della Stazione di Manfredonia hanno subito avviato le indagini: oltre a raccogliere la denuncia, hanno acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona e ascoltato alcuni testimoni e persone informate sui fatti, al fine di risalire all’identità dell’aggressore.