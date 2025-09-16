Manfredonia. Una nuova segnalazione giunge dai cittadini a StatoQuotidiano.it riguardo al funzionamento del servizio sanitario locale. A raccontare l’accaduto è un privato, rientrato a Manfredonia con la sua famiglia “dopo oltre vent’anni trascorsi al Nord”.
Secondo quanto riferito, nella serata di domenica la madre settantenne, reduce da un pellegrinaggio, sarebbe caduta riportando un forte dolore al braccio, apparentemente immobilizzato. Nonostante le difficoltà, la donna ha affrontato un lungo viaggio di rientro e, intorno alle ore 23, si è recata al Pronto Soccorso di Manfredonia per ricevere assistenza.
Al momento dell’accoglienza, il personale avrebbe informato i familiari che l’apparecchiatura radiografica per grandi segmenti non era funzionante, invitandoli quindi a recarsi al Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo.
A Casa Sollievo della Sofferenza, dopo una breve attesa, la donna è stata sottoposta a radiografia e visita ortopedica, ricevendo la diagnosi di frattura del braccio, con possibile necessità di intervento chirurgico.
Il cittadino, nella sua testimonianza, precisa che la protesta non è rivolta agli operatori sanitari di Manfredonia, i quali – sottolinea – si trovano a lavorare in condizioni difficili, ma al sistema sanitario che, a suo avviso, non garantirebbe un livello di assistenza adeguato a una città con circa 55 mila abitanti.
“È possibile – si chiede l’uomo – che Manfredonia non disponga di un ospedale e di un pronto soccorso pienamente in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza?”.
La segnalazione, come richiesto dall’autore, viene portata all’attenzione dell’opinione pubblica.
7 commenti su "“Mia madre con il braccio fratturato costretta a viaggiare: a Manfredonia radiografie fuori uso”"
Grazie al direttore generale Nigri al signor Vendola al comune ed al sindaco di Manfredonia che vergogna poi paghiamo pure le tasse fanno bene in Francia
Caro direttore Giuseppe De Filippo, la situazione dell’ ospedale San Camillo è vergognosa.
Ovviamente, il personale non centra nulla, ma il mio vergogna è indirizzato ai politici nulla facenti che abbiamo sia alla Regione Puglia che nella nostra comunità.
A Manfredonia ci vorrebbe una vera protesta popolare perché non è possibile che la nostra città deve essere priva di tutti i reparti essenziali che un Ospedale deve offrire.
Purtroppo, questa situazione è il frutto di una politica irresponsabile e menefreghista.
Poi c’è un’ altra cosa importante de sottolineare: alla Regione Puglia abbiamo il signor Emiliano che è attivissimo nel barese, mentre degli altri se ne frega altamente e questo lo trovo scorretto e poco responsabile.
Se poi aggiungiamo l’immobilismo dei nostri politici, la frittata è fatta.
Cari politici di destra e sinistra, provate a farvi un esame di coscienza, verificate a che punto è la vostra coscienza, eliminate in voi quella ipocrisia che vi rende CIECHI.
La salute vale più dei vostri interessi personali.
CONVERTITEVI!!!!!!
Buona salute a tutti.
Secondo i padroni baresi, dobbiamo ringraziarli ed osannarli per non avercelo chiuso l’ospedale
Calza a pennello con il precedente articolo del consigliere regionale campo.
La ringrazio e la ringraziamo per il suo intervento,
buona giornata.
…
Non capisco dove è la notizia ormai il menù del San Camillo lo conoscono tutti , è un menù fisso, specialità della casa visite intramoenia e poi si pensa.
Ma vattínn vá! È sempre Cerignola ad avere i maggiori benefici economici dalla provincia perché voi di Manfredonia non siete mai serviti a niente! Il momento in cui tornerà ad essere funzionale il punto nascita a Manfredonia allora credo che inizierò a ricredermi. Per il momento vi dò uno zero in condotta anche se in passato vi ho votato.