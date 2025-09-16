Manfredonia. Una nuova segnalazione giunge dai cittadini a StatoQuotidiano.it riguardo al funzionamento del servizio sanitario locale. A raccontare l’accaduto è un privato, rientrato a Manfredonia con la sua famiglia “dopo oltre vent’anni trascorsi al Nord”.

Secondo quanto riferito, nella serata di domenica la madre settantenne, reduce da un pellegrinaggio, sarebbe caduta riportando un forte dolore al braccio, apparentemente immobilizzato. Nonostante le difficoltà, la donna ha affrontato un lungo viaggio di rientro e, intorno alle ore 23, si è recata al Pronto Soccorso di Manfredonia per ricevere assistenza.

Al momento dell’accoglienza, il personale avrebbe informato i familiari che l’apparecchiatura radiografica per grandi segmenti non era funzionante, invitandoli quindi a recarsi al Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo.

A Casa Sollievo della Sofferenza, dopo una breve attesa, la donna è stata sottoposta a radiografia e visita ortopedica, ricevendo la diagnosi di frattura del braccio, con possibile necessità di intervento chirurgico.

Il cittadino, nella sua testimonianza, precisa che la protesta non è rivolta agli operatori sanitari di Manfredonia, i quali – sottolinea – si trovano a lavorare in condizioni difficili, ma al sistema sanitario che, a suo avviso, non garantirebbe un livello di assistenza adeguato a una città con circa 55 mila abitanti.

“È possibile – si chiede l’uomo – che Manfredonia non disponga di un ospedale e di un pronto soccorso pienamente in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza?”.

La segnalazione, come richiesto dall’autore, viene portata all’attenzione dell’opinione pubblica.