Oria, cade dal cornicione tentando di raggiungere il figlio: grave una 32enne

Una donna di 32 anni di Oria (Brindisi) è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta nel tentativo di rientrare nella propria abitazione, dove aveva inavvertitamente lasciato solo il figlio di tre anni.

La giovane madre, presa dal panico, avrebbe cercato di arrampicarsi sul cornicione dell’edificio, ma ha improvvisamente perso l’equilibrio precipitando sull’asfalto.

Soccorso immediatamente, il personale del 118 l’ha trasportata all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove si trova ricoverata in rianimazione con prognosi riservata per politrauma. Al momento dell’arrivo dei sanitari era cosciente e ha riferito lei stessa la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il marito, che hanno provveduto ad aprire la porta e a prendersi cura del bambino.

Lo riporta ansa.it.