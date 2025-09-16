La Commissione bilancio e programmazione, presieduta da Saverio Tammacco, ha tenuto una lunga seduta di audizioni dedicata alla verifica dello stato di avanzamento di alcune delle principali opere sanitarie in corso in Puglia: la progettazione del nuovo ospedale di Andria, la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica all’ospedale di Barletta, i lavori del “Centro Risvegli” di Ceglie Messapica e la spesa sostenuta dalla ASL BR per la gestione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera (CRRIPOCEM).

Andria, gara d’appalto ancora lontana

Al centro del dibattito il nuovo ospedale di Andria, atteso da anni dalla comunità locale. L’audizione ha visto gli interventi del direttore generale dell’Asl BT, Tiziana Dimatteo, del RUP Carlo Ieva, del progettista Tiziano Binini, del sindaco di Andria Giovanna Bruno e del funzionario tecnico del CAB di ASSET Michele Luisi.

Il consigliere Filippo Caracciolo ha chiesto con forza una data certa per l’indizione della gara d’appalto, ma dai tecnici è arrivata la conferma che serviranno almeno altri due mesi oltre alla scadenza prevista tra settembre e ottobre. L’Asl ha dichiarato di essere pronta a procedere, anche grazie alla variante urbanistica già approvata, e di voler avviare a breve le procedure di esproprio. Tuttavia, la definizione del progetto esecutivo richiede ancora tempo.

“Il rinvio è una sconfitta per tutti”, ha commentato il sindaco Bruno, che ha espresso l’insoddisfazione della comunità andriese. Caracciolo ha condiviso il rammarico, prendendo atto che non sarà possibile andare in gara entro la fine del 2025.

Più cauta la consigliera Grazia Di Bari, che ha invitato alla trasparenza verso i cittadini ricordando la complessità burocratica di un’opera sanitaria di secondo livello. L’assessore al bilancio Fabiano Amati ha infine ricostruito il percorso, sottolineando che si è ormai accumulato un ritardo di quattro anni rispetto alle previsioni iniziali, ma che l’attuale cronoprogramma rappresenta comunque un passo avanti.

Barletta, scelta la proposta progettuale

Sul fronte barlettano, l’attenzione si è concentrata sulla nuova Piastra Onco-Ematologica finanziata con 8,9 milioni di euro di fondi regionali ex articolo 20. La direttrice generale Dimatteo e il RUP Ieva hanno confermato che, tra le due soluzioni presentate, è stata scelta quella con corte interna e collegamento circolare, ritenuta più funzionale. Ora i progettisti hanno 90 giorni di tempo per consegnare il PFTE, primo passo concreto verso la gara e l’apertura del cantiere.

Ceglie Messapica, due cantieri a confronto

A Ceglie Messapica si lavora su due fronti. Per il “Centro Risvegli”, i dati forniti dal RUP Sergio Rini e dal direttore dei lavori Gaetano Ranieri parlano di un avanzamento al 36%. Completata la struttura, si procede ora con l’installazione degli impianti. Il cronoprogramma prevede la conclusione per marzo 2026. Il consigliere Luigi Caroli ha ribadito la necessità di vigilare attentamente sul rispetto delle scadenze.

Sempre Caroli ha chiesto un focus sui costi del Centro di riabilitazione pubblica ospedaliera (CRRIPOCEM). Secondo il dirigente del controllo di gestione dell’Asl BR, Marcello Bacca, nei primi sei mesi del 2025 la spesa ha già raggiunto 3,1 milioni di euro per il personale e 300 mila per servizi aggiuntivi, a cui vanno sommati manutenzioni e consumi. La proiezione annua supera i 10 milioni di euro, oltre le previsioni iniziali di 9,5 milioni. Per chiarire i conti, la Commissione ha chiesto un consuntivo dettagliato al 30 giugno.

Le prossime tappe

La seduta ha messo in luce impegni e ritardi. Se Barletta sembra avviata verso una fase progettuale più definita e Ceglie procede secondo i tempi previsti, il nodo di Andria resta il più critico. La comunità attende da anni il nuovo ospedale, ma la prospettiva di una gara d’appalto entro il 2025 si allontana ulteriormente.