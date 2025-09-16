Edizione n° 5826

BALLON D'ESSAI

FINALE // Miss Italia 2025 è la 18enne lucana Katia Buchicchio
16 Settembre 2025 - ore  10:38

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Mia madre con il braccio fratturato costretta a viaggiare: a Manfredonia radiografie fuori uso”
16 Settembre 2025 - ore  12:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Produceva bottiglie di liquore alla marijuana, arrestato 24enne

MARIJUANA Produceva bottiglie di liquore alla marijuana, arrestato 24enne

Un liquore artigianale a base di marijuana, simile per preparazione al limoncello ma del tutto illegale, scoperto a Sant’Antonio Abate

Produceva bottiglie di liquore alla marijuana, arrestato 24enne

Bottiglie di liquore alla marijuana - Fonte Immagine: fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Un liquore artigianale a base di marijuana, simile per preparazione al limoncello ma del tutto illegale, è stato scoperto dai carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia durante un blitz a Sant’Antonio Abate.

In casa di un 24enne, i militari hanno rinvenuto bottiglie di liquore alla cannabis, oltre a un barattolo di latte per neonati contenente 126 grammi di marijuana, circa mille euro in contanti, materiale per il confezionamento e una cinquantina di bottigliette di vetro contenenti un liquido verdastro dall’aroma pungente, identificato come liquore alla marijuana.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Le indagini proseguono per fare luce sul mercato illegale dei liquori verdi diffuso nella zona del Monte Faito, conosciuta come la “Giamaica della Campania” per le condizioni favorevoli alla coltivazione della cannabis.

Lo riporta fanpage.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fra due diritti uguali chi decide? la Forza. (Karl Marx)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.