Produceva bottiglie di liquore alla marijuana, arrestato 24enne

Un liquore artigianale a base di marijuana, simile per preparazione al limoncello ma del tutto illegale, è stato scoperto dai carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia durante un blitz a Sant’Antonio Abate.
In casa di un 24enne, i militari hanno rinvenuto bottiglie di liquore alla cannabis, oltre a un barattolo di latte per neonati contenente 126 grammi di marijuana, circa mille euro in contanti, materiale per il confezionamento e una cinquantina di bottigliette di vetro contenenti un liquido verdastro dall’aroma pungente, identificato come liquore alla marijuana.
Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.
Le indagini proseguono per fare luce sul mercato illegale dei liquori verdi diffuso nella zona del Monte Faito, conosciuta come la “Giamaica della Campania” per le condizioni favorevoli alla coltivazione della cannabis.
Lo riporta fanpage.it.