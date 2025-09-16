Rodi, Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo uniti: la più grande unione comunale

Con la costituzione dell’Ufficio di Presidenza la “Città Gargano” entra nella piena operatività. L’Assemblea dei sindaci ha eletto all’unanimità i tre componenti esecutivi: Presidente, Carmine d’Anelli, sindaco di Rodi Garganico comune capofila; co-presidente, Raffaele Sciscio sindaco di Vico del Gargano; co-presidente, Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo.

Si muovono i primi passi per ridisegnare una nuova idea di Gargano fondata sull’efficienza, sull’efficacia e sull’economicità degli enti locali. Un argine alla frammentazione comunale se guardiamo alle realtà amministrative di oggi: 8.047 Comuni; ben 5.627 Piccoli Comuni, con una incidenza sul totale pari al 69,9%.

La “CITTA’ GARGANO” è una grande realtà: la più vasta area territoriale, unisce 11 comuni con una popolazione che sfiora i 90.000 abitanti. I sindaci costruttori sono consapevoli della responsabilità di gestire un patrimonio che prima ancora che singolo, è un bene di tutti e tutti devono concorrere a tutelare, a salvaguardare, a far si che nessuno possa scalfirlo, ostacolarlo o danneggiarlo.

Si tratta di una nuova realtà, abbandonare la logica del personalismo e lavorare all’ interesse collettivo, creare le condizioni e i presupposti per il soddisfacimento degli interessi del maggior numero di cittadini, mettendo da parte le solite logiche che guidano la pratica amministrativa, specie nei piccoli comuni.

Si tratta di gestire maggiori risorse europee, statali e regionali per un lungo periodo, maggiori opportunità nel riorganizzare i servizi essenziali e territoriali, specializzare il personale ed infine una maggiore massa critica nei lavori.I Sindaci ‘costruttori’ non devono avere il timore di perdere l’identità territoriale, la creazione di divisioni fra le forze politiche o tra i singoli rappresentanti di Comuni diversi, resistenze del personale e, soprattutto, delle posizioni organizzative. L’innovazione sarà la vera svolta per mantenere alti i livelli di efficienza ‘della Città’ al servizio dei cittadini e del territorio.

Potenzialmente l’Unione fra Comuni del Gargano permette di sfruttare le economie di scala, superando soglie minime previste soprattutto dalla legislazione europea, gestionali/progettuali e anche politiche nell’erogazione di beni e servizi, nonché in termini di nuova politica dell’Area Vasta. Le popolazioni e le attività economiche disegnano con le loro aspirazioni, il vivere e operare (casa, lavoro, studio, svago, fruizione beni e servizi) dei confini territoriali diversi da quelli che siamo soliti considerare, confini anacronistici e fuori tempo che assumono sempre meno significato in termini funzionali come delimitatori della vita delle persone e delle attività produttive. Un nuovo Gargano è davanti a noi.

di Michele Angelicchio – Rete Gargano