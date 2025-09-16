Sanità. Campo: "La Regione continua a investire nella provincia di Foggia"

“La Regione Puglia investe nella sanità territoriale della Capitanata altri 12 milioni di euro con l’obiettivo di rinnovare e potenziare le dotazioni tecnologiche degli ospedali di Manfredonia, Cerignola e San Severo. Sarà l’ASL Foggia a programmare e realizzare le attività che mirano, tra l’altro, all’acquisto di 200 apparecchiature, tra cui tavoli operatori e sistemi di ventilazione e anestesia.

Il riflesso sugli utenti delle strutture sanitarie è l’innalzamento complessivo dell’efficienza e della qualità dei servizi, a partire dall’incremento del numero di prestazioni, in uno con la riduzione delle disuguaglianze di offerta territoriale da cui dipende il disagio, a carico degli utenti, di spostarsi da una struttura all’altra, da una città all’altra.

Altrettanto evidenti e positivi i riflessi sulla formazione e la qualificazione del personale sanitario, con la prospettiva di potenziare gli organici.

Questo ulteriore investimento è la prosecuzione del percorso di diffusione territoriale dei servizi di salute iniziato 10 anni fa e rafforzato dopo l’emergenza Covid”.

Nota a cura di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico.