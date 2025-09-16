“La Regione Puglia investe nella sanità territoriale della Capitanata altri 12 milioni di euro con l’obiettivo di rinnovare e potenziare le dotazioni tecnologiche degli ospedali di Manfredonia, Cerignola e San Severo. Sarà l’ASL Foggia a programmare e realizzare le attività che mirano, tra l’altro, all’acquisto di 200 apparecchiature, tra cui tavoli operatori e sistemi di ventilazione e anestesia.
Il riflesso sugli utenti delle strutture sanitarie è l’innalzamento complessivo dell’efficienza e della qualità dei servizi, a partire dall’incremento del numero di prestazioni, in uno con la riduzione delle disuguaglianze di offerta territoriale da cui dipende il disagio, a carico degli utenti, di spostarsi da una struttura all’altra, da una città all’altra.
Altrettanto evidenti e positivi i riflessi sulla formazione e la qualificazione del personale sanitario, con la prospettiva di potenziare gli organici.
Questo ulteriore investimento è la prosecuzione del percorso di diffusione territoriale dei servizi di salute iniziato 10 anni fa e rafforzato dopo l’emergenza Covid”.
Nota a cura di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico.
4 commenti su "Sanità. Campo: “La Regione continua a investire nella provincia di Foggia”"
Campo sei solo un buffone la regione fa ingrassare tutti gli ospedali tranne quello di Manfredonia evidentemente stai sulla lulla luna scendi un attimo sulla terra ed interessati più dei tuoi concittadini
Ci vuole un CORAGGIO a fare certe affermazioni.
Quello che sta avvenendo all’ospedale di Manfredonia e del Gargano, è sotto gli occhi di tutti.
Posso comprendere che vengano fatte da un’altro cialt…..ne barese, ma non da un manfredoniano.
A che servono acquistare macchinari se poi si fa di tutto per non assumere MEDICI ???.
Forse a tutti questi cialt…ni interessa il famoso 20 per cento….
Campo fatti una coscienza è chiedi a Emiliano dove ha speso piu soldi non credo a Manfredonia forse a Bari allora vai al mare è rinfrescanti le idee
Avete rotto il -con questi meriti che vi attribuire come se la gente fosse tutta un massa di rincoglioniti! Come sempre è Cerignola a prendere la fetta di torta più consistente e a ruota San Severo. A noi come sempre restano le briciole e si vede da come funzionano i reparti del nostro povero ex ospedale. Mi potrò ricredere solamente quando vedrò riattivare il punto nascita di Manfredonia, città alla pari di Cerignola che si vanta di un bacino di 250.000 utenti che non so da dove arrivino visto che intorno ha Trani, Barletta, Andria, Bisceglie e Bari, oltre san Giovanni Rotondo mentre il San Camillo potrebbe veramente servire un area di oltre 120.000 abitanti. Andate a zappare tutti e così potete dimostrare che almeno lavorate seriamente.