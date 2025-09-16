Supremo esplode contro la gogna mediatica: “Difenderò Foggia e Live for Gaza fino alla fine”

Dopo la gogna mediatica ingiustificata e priva di fondamento riservata all’evento Live for Gaza – ad oggi rinviato e in fase di riprogrammazione – Supremo affida ai suoi addetti stampa le seguenti dichiarazioni per respingere duramente gli attacchi della stampa, della politica e di alcuni operatori dello spettacolo foggiani.

Supremo, al secolo Mario Pio Coda, originario di San Giovanni Rotondo e noto per essere stato voce, compositore, produttore e membro dei Musicomio, gruppo lanciato da Pio e Amedeo che solo due giorni fa ha festeggiato 30 anni, non le manda a dire e si rivolge direttamente ai cittadini:

“Molti di voi avranno saputo delle polemiche riguardanti Live for Gaza e, con mio rammarico, sono costretto a intervenire duramente per difendere me stesso, la mia socia artistica per questo concerto, Roberta Di Gregorio, e tutta l’organizzazione e i lavoratori che stanno dietro a Live for Gaza da questa gogna mediatica assurda, fasulla, inutile e dannosa per tutti”.

“C’è una terribile disinformazione in atto – continua Supremo – e ci sono gravi inesattezze diffuse da una CERTA STAMPA, colpevole di aver riportato notizie sconnesse e allucinanti senza un minimo di verifica, basate su affermazioni false e infondate di Fratelli d’Italia Foggia e di qualche pseudo-giornalista locale, che pare non sia nemmeno iscritto all’albo. Si è parlato di 10.000 euro di soldi pubblici: confermo che non sono previsti né per i nostri cachet né per la gestione della raccolta fondi, come invece riportato erroneamente”.

E aggiunge: “Io e Roberta Di Gregorio, insieme ad Angelo Laquaglia, nostro coordinatore e responsabile logistico e della sicurezza, abbiamo ideato Live for Gaza per due motivi fondamentali. Il primo è regalare una serata di grande musica alla città di Foggia, perché se lo merita. Mi sono stancato dei continui sbeffeggiamenti e delle umiliazioni rivolte a questa città, anche quando non dovrebbe essere così. Foggia ha i suoi problemi, innegabili, e chi li nega è complice, ma non siamo solo problemi”.

Riguardo al concerto, promette: “Sarà qualcosa di mostruosamente bello per la portata dei brani che abbiamo scelto: grandi successi indimenticabili, reinterpretati a modo nostro. Spero possiate apprezzare anche le mie canzoni e quelle di Roberta Di Gregorio”.

Supremo sottolinea che, ancora più importante della musica, c’è l’impegno umanitario per Gaza, motore centrale dell’evento:

“Siamo stanchi dello schifo che sta avvenendo a Gaza e in altre parti del mondo. Vogliamo renderci utili concretamente. Non è possibile, nel 2025, assistere a scene impietose con istituzioni incapaci di schierarsi contro un genocidio talmente sporco che resterà per sempre una macchia indelebile dell’umanità”.

L’artista attacca anche alcuni colleghi e lavoratori dello spettacolo: “Non hanno fornito alcun tipo di supporto e ne sono molto disturbato. Mi sono state rivolte frasi indegne per un vero artista. Gli unici a sostenere questo progetto artistico-umanitario sono l’amministrazione comunale e la Diocesi di Foggia-Bovino. A questa gentaglia, immeritevole di definirsi ARTISTI, dico di restare seduti sul divano a grattarvi la pancia: ci siamo noi, schierati attivamente, contro tutto e tutti”.

Supremo chiarisce che lo scopo dell’evento è limpido e documentato:

“Saliremo sul palco per aiutare queste persone e lo faremo attraverso padre Gabriel Romanelli, tramite l’IBAN della Diocesi di Foggia-Bovino. Alcuni giornali hanno insinuato che fosse intestato alla ditta co-organizzatrice Rock’n’Real: falso, come smentito dalla delibera comunale, dagli artisti e dal responsabile Angelo Laquaglia”.

E incalza: “Padre Romanelli è lì sul posto e rischia la vita per curare, aiutare e offrire un tetto a chiunque ne abbia necessità: bambini, donne, anziani, uomini e persone psicologicamente fragili. Su questo tema, so bene cosa significhi sulla mia pelle”.

L’affondo più duro è rivolto ai giornalisti:

“Dimostreremo le inesattezze della certa stampa sui nostri canali social, perché di rettifiche non ne vedremo mai. Questo la dice lunga sul grave cancro che sta colpendo da anni l’informazione italiana. Non hanno minimamente verificato le fonti, riportando a pappagallo falsità smentite dalla delibera n. 197 dell’8 settembre 2025 della Giunta Comunale di Foggia”.

E conclude con rabbia ma anche un appello: “Vorrei che tutti ci schierassimo pubblicamente contro lo schifo che sta avvenendo e che contribuissimo con quello che possiamo, senza restare sul divano a fare proclami da tastiera. Non bastano i post sui social. Servono azioni concrete. Siamo ancora in tempo per non essere complici silenziosi. Diamoci da fare, per cortesia”.