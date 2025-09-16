𝗔𝗹 𝘃𝗶𝗮 “𝗔𝘂𝘁𝘂𝗻𝗻𝗼 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱”: 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮, 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝘁𝘂𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶.

Dopo il grande successo di “Torrestate 2025” e della rassegna “Suggestioni Sub Flore”, che hanno registrato un notevole riscontro di pubblico e di presenze da tutta Italia, l’Amministrazione comunale di Torremaggiore annuncia il nuovo cartellone culturale: “Autunno Torremaggiorese 2025”, in programma dal 18 settembre al 25 ottobre.

Sedici appuntamenti, patrocinati dal Comune di Torremaggiore – Assessorato alle Politiche Culturali e Assessorato alla Promozione Culturale del Territorio – animeranno la città con concerti, teatro, arte e iniziative civili. Il 19 settembre si aprirà con “Canta Napoli 2.0”, concerto di Micky Sepalone e Angela Piaf; il 21 settembre sarà invece la volta dell’attesissima inaugurazione del nuovo Teatro all’aperto intitolato a Fabrizio De André, con la straordinaria partecipazione di Gianmarco Tognazzi.

La realizzazione di questo spazio rappresenta un traguardo significativo per la comunità, in quanto valorizza un’area verde sottoutilizzata, crea nuove opportunità di socialità e offre alle realtà locali un luogo qualificato per esprimersi attraverso le arti dello spettacolo.

Un’altra tappa fondamentale sarà il 10 ottobre con l’apertura della Galleria d’Arte nel Castello Ducale De Sangro, parte del percorso di rifunzionalizzazione del maniero, che consoliderà il ruolo del Castello come polo culturale di eccellenza al servizio della comunità. Il programma culminerà il 25 ottobre con la presentazione del libro “Totò il principe poeta”, alla quale prenderà parte Elena Anticoli De Curtis, nipote del grande artista, in un evento che si preannuncia di grande prestigio e forte richiamo.

Il cartellone comprende inoltre una manifestazione pubblica dedicata alla Pace, promossa da tutte le forze politiche della città con il coinvolgimento delle associazioni locali e delle scuole, insieme a rappresentazioni teatrali delle compagnie amatoriali, comprese quelle scolastiche, da sempre protagoniste nell’avvicinare i giovani e gli adulti al teatro. Arricchiscono il programma anche presentazioni di libri, raduni bandistici e spettacoli nel nuovo teatro, occasioni che daranno ulteriore visibilità alla vivacità culturale di Torremaggiore e alla passione artistica che da anni anima la città.

Con “Autunno Torremaggiorese 2025” l’Amministrazione comunale conferma la volontà di offrire una programmazione ricca e qualificata, capace di unire tradizione e innovazione e di fare della cultura il vero motore di crescita e coesione sociale.