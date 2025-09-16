Tragedia in Salento, motociclista perde la vita sulla provinciale 202

Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 202 che collega Racale a Torre Suda.

A perdere la vita è stato Michele Botrugno, 33 anni, originario di Taurisano. L’uomo era alla guida di uno scooter Beverly 500 quando, giunto all’altezza di una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L’impatto è stato violento e fatale, con la morte sopraggiunta sul colpo. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Lo riporta ansa.it.