Edizione n° 5825

BALLON D'ESSAI

FINALE // Miss Italia 2025 è la 18enne lucana Katia Buchicchio
16 Settembre 2025 - ore  10:38

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Mia madre con il braccio fratturato costretta a viaggiare: a Manfredonia radiografie fuori uso”
16 Settembre 2025 - ore  12:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragedia in Salento, motociclista perde la vita sulla provinciale 202

INCIDENTE Tragedia in Salento, motociclista perde la vita sulla provinciale 202

Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 202 che collega Racale a Torre Suda

Tragedia in Salento, motociclista perde la vita sulla provinciale 202

Michele Botrugno - Fonte Immagine: giornaledipuglia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Settembre 2025
Cronaca // Lecce //

Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 202 che collega Racale a Torre Suda.

A perdere la vita è stato Michele Botrugno, 33 anni, originario di Taurisano. L’uomo era alla guida di uno scooter Beverly 500 quando, giunto all’altezza di una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L’impatto è stato violento e fatale, con la morte sopraggiunta sul colpo. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fra due diritti uguali chi decide? la Forza. (Karl Marx)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.