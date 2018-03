Di:



Foggia – L’AZIENDA universitario-ospedaliera O.O.R.R. di Foggia

e l’Isitituto Comprensivo “Parisi-Desanctis”, l ‘ Associazione Mamme Arcobaleno in collaborazione con il Collegio Provinciale delle Ostetriche ha organizzato la celebrazione della SAM (settimana mondiale dell’allattamento) che quest’anno ha per tema “sostenere l’allattamento: vicine alle madri”. L’evento è articolato in iniziative diversificate allo scopo di promuovere tale pratica di interesse sociale ma anche di informare le mamme e le famiglie sulla esistenza di una rete di sostegno e di aiuto. Agli incontri/ dibattiti parteciperanno pediatri, ginecologi, nutrizionisti e ostetriche. Numerose le testimonianze. “E’ invitata la cittadinanza tutta”.

Redazione Stato LOCANDINA

Foggia, “sostenere l’allattamento: vicine alle madri” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.