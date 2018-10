L’AUTUNNO A C.A.S.A.

Di:

I bambini del Centro Socio-Educativo Diurno per Minori C.A.S.A. danno il benvenuto all’autunno organizzando una serata ricca di giochi, animazione, degustazione di prodotti tipici e divertimento. Sabato 13 ottobre grande è stato l’impegno dei minori e degli operatori nell’ allestire l’area esterna del Centro con cartelloni illustrativi dei prodotti di stagione e con lavoretti artigianali a tema autunnale, interamente realizzati dai bambini.

L’invito è stato esteso a tutta la cittadinanza che ha partecipato numerosa all’iniziativa. Nonne e mamme hanno realizzato gustose torte e biscotti tradizionali da offrire a tutti i bambini, gli educatori hanno proposto giochi divertenti: con la corda, crea il tuo puzzle, giochi con la palla e le palline e balli di gruppo. Gli operatori della struttura insieme ad alcuni volontari hanno allestito una grande brace per riscaldare le caldarroste.

Un grazie particolare va all’azienda “Ortofrutta Basile e Menniello” per aver donato al Centro per minori intere casse di mandarini offerti a tutti i cittadini e sacchi di castagne distribuite a tutti i bambini, che hanno formato una lunga fila nell’attesa di assaggiare la prima caldarrosta di stagione insieme ai propri parenti e amici.

L’assessore alle politiche sociali di Zapponeta (Michele La Macchia) ha dichiarato:

“ L’amministrazione comunale porge i suoi complimenti all’Ente Gestore del Centro: la Società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” di Manfredonia e al suo staff che ha sbalordito tutti positivamente al di là di ogni previsione. Numerosi sono i genitori che si recano ogni giorno al comune per avviare l’iscrizione dei propri figli presso il Centro per minori C.A.S.A. e per questo ci mobiliteremo nel cercare una formula adatta che riesca a darci la possibilità di ampliare il numero degli iscritti”.

L’iniziativa organizzata dal Centro Diurni per Minori C.A.S.A. dedicata alla stagione autunnale, ricca di degustazioni e animazione, ha sicuramente riscosso grande successo tra grandi e piccini. Adesso non resta che attendere nuovi festeggiamenti!

Si coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Zapponeta e l’intero Ambito territoriale di Manfredonia, la Cooperativa Sociale Santa Chiara, L’azienda di Ortofrutta Basile e Menniello per la costante collaborazione e la solidarietà mostrata, gli operatori della struttura e tutte le famiglie che hanno preso parte all’evento.

A cura della Dott.ssa Ilaria Rossana Spagnuolo (assistente sociale coordinatrice del centro socio-educativo diurno per minori C.A.S.A.)

Di seguito le foto della festa