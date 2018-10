Manfredonia: la città del BUCO

”“Ci sono sempre due scelte nella vita :accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle”

Durante una normale giornata di lavoro, andando su e giù per la mia città, tra una buca sull’ asfalto e un cumulo di immondizia penso che forse sia arrivato il momento di parlare della condizione della mia città. La nostra città è un qualcosa di incantevole, sin da quando nasciamo impariamo ad amare la nostra Manfredonia. Chi di noi almeno per un attimo non è rimasto in una sera d’estate, con un meraviglioso cielo stellato incantato dalla bellezza che la nostra città emana.

Quando uno di noi va fuori per lavoro non vede l ora di tornare. Perché noi siamo così amiamo alla follia le nostre radici, la nostra terra, il nostro mare.

Ma passeggiando per le vie della città ci rendiamo conto che questo sogno è stato trasformato in un incubo, le strade sono piene di buche ma piene. Non c’è una strada della nostra città che sia integra.

Nelle nostre strade l’ immondizia la fa da padrona, è un qualcosa di aberrante camminare in giro per Manfredonia e vedere cumuli di immondizia ovunque, senza poi pensare allo scempio che c è sull’area mercatale, uno scempio. Ma io dico dove è finito il buonsenso, dove è finito l ‘amore per la città che ognuno di noi ha? So di usare un termine forte ma chiunque getta dai finestrini quell’ immondizia fino a rendere il nostro paese una discarica a cielo aperto è un PEZZO DI MERDA.

Nella nostra città non abbiamo un parco giochi decente togliendo quello della villa, e non è possibile che un paese di 66000 abitanti abbia un misero parco giochi.

Ma la parte peggiore di questo degrado che attanaglia la nostra città è la carenza di lavoro. Anzi forse direi l’assenza di lavoro. So che quello che sto per dire farà storcere il naso a molti ma a me non interessa, chi ci governa a livello cittadino dovrebbe capire che Manfredonia non è il proprio parco giochi personale, Manfredonia e di tutti noi. Abbiamo un buco di bilancio che pochi cittadini si rendono conto che ci sia. Ognuno pensa a fare le proprie cose senza interessarsi di quella che è la vita politico economica della nostra città.

Nella frase iniziale è contenuta una grande verità possiamo accettare la nostra condizione o assumerci la responsabilità di cambiare le cose. Non aspettiamo che il nostro paese Muoia. Svegliamoci perché questo è il paese che vogliamo lasciare ai nostri figli.

Io ne ho 3 di bambini e ho la speranza che anche loro in una sera di cielo stellato davanti al mare possano innamorarsi della nostra città”.

A cura di Antonio Lauriola

fonte https://antoniolauriolamanfredonia.wordpress.com/2018/10/16/manfredonia-la-citta-del-buco/