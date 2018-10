Di:

Si prevede un nuovo piano di assunzioni per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario [VIDEO] delle scuole. In totale sono stati chiesti 18 mila nuovi posti ATA, di cui 12 mila derivano dallo stop agli appalti di pulizia esterni nelle scuole, su cui si batte da mesi Luigi Gallo (M5S), presidente della VII Commissione Cultura della Camera. Notizia di oggi è invece quella che vede il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, chiedere ulteriori 6 mila nuovi ATA. Domani dovrebbe esserci la votazione in Parlamento sulla risoluzione numero 37, con la quale dovrebbe chiudersi il capitolo decennale degli appalti di pulizia esterni delle scuole.

fonte https://it.blastingpop.com/lavoro/2018/10/personale-ata-nuovo-piano-assunzioni-governo-e-maggioranza-chiedono-18-mila-posti-002747501.html