Call “Giovani Creativi Crescono” a Manfredonia

Parte dal Co-Working SmartLab di Manfredonia il roadshow di presentazione della call “Giovani Creativi Crescono” lanciata da Puglia Creativa il 17/9/19 per selezionare 25 start-up culturali e creative che potranno usufruire di servizi di mentorship e consulenze a loro dedicati.

Il programma di incubazione è stato sviluppato dalla partnership del progetto Traces– TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem, ed è finalizzato a superare i limiti ed i gap di crescita e sviluppo delle imprese culturali e creative pugliesi.

Sei una start-up, un creativo, una PMI, una associazione che opera nel campo della cultura e della creatività? Vuoi supporto per realizzare e sviluppare la tua idea di business, il tuo progetto creativo? Stai cercando un programma di incubazione? Vuoi approfondire qualche aspetto della call?

Partecipa al roadshow, chiariremo ogni dubbio sulla call Giovani Creativi Crescono che rimarrà aperta fino al 22/11/19. Per partecipare alla call basta compilare il seguente FORM

Ne parleremo con:





Testimonial

Chiara Pirro , DDum Studio

, DDum Studio Vincenzo Colucci , Smart Launcher

, Smart Launcher Francesco Guerra, 34bigthings Srl

Istituzioni

Massimiliano Arena , Commissario dell’ente Fiera di Foggia

, Commissario dell’ente Fiera di Foggia Vincenzo Bellini , Presidente Distretto Produttivo Puglia Creativa

, Presidente Distretto Produttivo Puglia Creativa Michele D’Errico , Presidente Gal Daunofantino

, Presidente Gal Daunofantino Cosimo Damiano Gelsomino Presidente Confcommercio Foggia.

Antenne sul territorio

Valentina Cianci , Start up week end

, Start up week end Toni Augello, Coworking ArteFacendo di San Giovanni Rotondo



Top Speaker

Claudia Laricchia, Head of Institutional Relations and Global Strategic Partnership del Future Food Institute. Laureata in Economia presso l’Università degli Studi di Siena, ha conseguito un Master in Food Marketing e si è formata con Al Gore – ex Vice Presidente USA e Premio Nobel – a Pittsburgh sul cambiamento climatico. Direttore del Dipartimento Relazioni Istituzionali e Global Strategic Partnerships del Future Food Institute, per cui coordina anche il progetto “Future Food for Climate Change”. Presidente Nazionale della Commissione Ambiente e Innovazione dalla Federazione Italiana per i Diritti Umani; coordinatrice del Patto delle Donne per il Clima e l’AMbiente degli Stati Generali delle Donne e Direttore del think tank sull’innovazione per la sostenibilitàdell’ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Per partecipare all’evento del 21 ottobre 2019 h. 17 a Manfredonia c/o CoWorking Smart Lab (Via Calle del Porto, Torre B), è necessario registrarsi qui

Il progetto TRACES – “TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem” è finanziato dal programma Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020 ed ha l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità creativa e la crescita delle imprese culturali e creative come motori dello sviluppo locale, inclusivo e sostenibile, in Puglia e Grecia, attraverso la creazione di un acceleratore cross-frontaliero diffuso a supporto dei processi di incubazione di queste imprese. Lead partner del progetto è l’Università del Salento-Dipartimento di Scienze dell’Economia, gli altri partner sono: Tecnopolis Parco Scientifico Tecnologico di Bari e il Distretto Produttivo Puglia Creativa, l’Associazione Ellenica di Management e la Camera di Commercio di Achaia. Sono partner associati: ENCATC – European Network on Cultural Management and Policy e Fondazione per la Finanza Etica.