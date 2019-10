Cislaghi “La mafia allunga le mani sulle città della Provincia di Foggia”

“Ora non sono più sospetti, impressioni, voci che circolano, oggi sono certezze che hanno portato allo scioglimento di Consigli Comunali e nomina di Commissari di Governo.

A Foggia due società devono sospendere i servizi che offrono al Comune perchè oggetto di interdittiva anti mafia.

Foggia che è la città degli omicidi di mafia, Panunzio e Marcone, legati all’edilizia.

Foggia che è assediata dalle “batterie” mafiose dei clan che si contendono estorsioni, spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione. Foggia che ha un numero abnorme di “case popolari” occupate abusivamente che fa il paio con delle baraccopoli indegne di una città civile (Borgo Croci, via Lucera, via De Petra). Case occupate su cui vi è stata più e più volte la “sensazione” che il fenomeno sia sotto controllo mafioso che trae utili dalla compravendita delle case occupate.

Aspettando che l’azione della magistratura faccia il suo corso non posso esimermi dall’esprimere preoccupazione per il “fenomeno dell’infiltrazione mafiosa” nelle amministrazioni comunali e le interdittive anti mafia non fanno sperare nulla di positivo per la nostra città”.

A cura di Giorgio Cislaghi,

Foggia 16 ottobre 2019