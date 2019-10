Concorso tecnici radiologia, Alemanno “Silenzio assordante politica”

“Sulla vicenda delle presunte carenze organizzative nel concorso per tecnici di radiologia dell’ASL Foggia, la politica continua a mantenere un silenzio assordante”.

Lo dice in una nota Antonio Alemanno, Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia.

“Se infatti fosse vera l’ipotesi che la Commissione esaminatrice stia correggendo gli elaborati della prova concorsuale oggetto della segnalazione alle Autorità competenti, significa che il Direttore Vito Montanaro non intende dare spiegazioni né a me e né alla Federazione nazionale Professioni sanitarie, Ente pubblico sussidiario dello Stato, che in rappresentanza di 180 mila persone scrive anche al Governatore Emiliano: “Lo scorso 24 settembre, durante lo svolgimento delle prove, sono accaduti degli eventi che pare abbiano inciso fortemente e negativamente sul principio dell’anonimato dei candidati; i fatti appaiono in contrasto con il dettato normativo volto a garantire la parità di opportunità riservata a ogni candidato con il conseguente superamento del principio di buon andamento della P.A.”

“Basterebbe una semplice audizione in Commissione sanità tra il sottoscritto e il Dott. Piazzolla, che mi sembra continui a sfuggire al confronto, per chiarire i mille dubbi di un concorso inopportuno, svolto in un contesto organizzativo tale da suscitare lo sdegno di tanti giovani professionisti. Quale esempio di integrità diamo alle nuove generazioni? Pertanto, chiarire i fatti è un dovere istituzionale ma soprattutto sociale.

Della questione è comunque stato informato anche l’Ispettorato del Ministero della Pubblica Amministrazione”.