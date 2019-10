Emiliano a Barletta per consegna nuovi alloggi popolari

Barletta. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha consegnato oggi a Barletta 24 nuovi alloggi popolari, con il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore comunale Rosa Tupputi.

“Il bene di una casa per una persona non è un bene qualunque, è una di quelle cose attorno alla quale si costruisce una vita intera – ha detto Emiliano – Oggi a Barletta abbiamo assegnato i nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono stati assegnati agli aventi diritto in base alla graduatoria del Comune, con un canone concordato. Casa significa dignità della vita. Quando mancano i beni essenziali come una casa e un lavoro i drammi della società sono infiniti. Per questo siamo al lavoro incessantemente per moltiplicare gli sguardi di gioia e le emozioni positive che abbiamo vissuto oggi”.

I nuovi alloggi realizzati all’interno del nuovo piano di zona 167 si trovano in via Velasquez n.1 a Barletta, e sono stati assegnati agli aventi diritto, in base a graduatoria del Comune, in locazione a canone concordato. Tre milioni di euro sono stati destinati dalla Regione Puglia per la realizzazione dell’opera.

A Barletta, l’Arca ha in corso altri due cantieri di ristrutturazione, in via Maranco e via Pirandello, e sono in via di completamento i servizi alla cittadinanza per altro fabbricato di case popolari.

Con il fondo comunitario FESR sono stati investiti nell’edilizia popolare 100 milioni di euro, di questi oltre 7 milioni di euro sono stati destinati a Barletta per efficientamento energetico dei fabbricati in via Achille Bruni e via Canosa. La procedura di approvazione dei progetti è in corso di completamento tra Comunità Europea, Regione Puglia ed Arca. Con il nuovo anno partiranno le gare d’appalto.