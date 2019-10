Foggia: a sirene spiegate durante i funerali degli agenti di Trieste

Questa mattina si sono svolti i funerali degli agenti di Polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego uccisi a Trieste. In concomitanza, davanti al pronao della villa comunale, i colleghi delle volanti hanno attivato le sirene in loro omaggio, unitamente a Carabinieri e Guardia di Finanza. Tutti gli uffici si sono fermati per un minuto raccoglimento in memoria dei colleghi ammazzati.

Domani sera alle ore 19, a partire dalla Questura di Foggia, è stata organizzata una fiaccolata per ricordarli.

Ieri alcuni agenti della Polizia Ferroviaria sono stati aggrediti da un passeggero senza biglietto. Uno dei poliziotti intervenuti ha riportato la frattura ad un braccio. Il segretario generale del FSP Valter Mazzetti ha parlato di “aggressioni al personale in divisa che sono all’ ordine del giorno e di preoccupazioni che stanno superando il livello di guardia”.

