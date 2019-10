Manfredonia. Interdittiva antimafia per agenzia funebre, ricorso al TAR

Manfredonia, 16 ottobre 2019. Con recente atto del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, è stato stabilito di resistere nel giudizio riguardante “due ricorsi per motivi aggiunti della sig.ra R.G. al ricorso al Tar Puglia, del 2019, riguardante l’impugnazione del provvedimento del 16.01.2019 con cui la Prefettura di Foggia ha adottato l’informazione antimafia interdittiva a cui è seguita una determina dell’08.2019 del Dirigente del 1° Settore – “Servizio “Attività produttive” del Comune di Manfredonia di revoca dell’autorizzazione amministrativa per agenzia funebre e per la vendita di articoli funerari e mortuari, con richiesta di sospensiva“.

All’Avv. Teresa Totaro l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tar Puglia di Bari.

“Con nota del 01.10.2019, l’Avvocatura del Comune sipontino aveva chiesto al Dirigente del Settore interessato se vi fosse interesse alla costituzione dell’ente nel suddetto giudizio, che, con nota a tergo, confermava la legittimità del provvedimento impugnato, atto dovuto, tra l’altro a seguito dell’interdittiva prefettizia, ravvisando, pertanto, l’opportunità della costituzione in giudizio”.

