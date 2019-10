È il 9 ottobre 2019, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dal suo profilo Twitter annuncia l’offensiva turca nel nord-est della Siria. È iniziata l’operazione “Primavera di Pace” che vede le Forze armate turche, insieme all’Esercito libero siriano, schierate contro il Pkk/Ypg. Vediamo insieme cosa sta succedendo in Siria, perché la Turchia ha deciso di invaderla e quali sono i piani di Erdogan per i curdi e per i profughi siriani.

FONTE FANPAGE