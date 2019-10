Renzi-Salvini, duello esplosivo a Porta a Porta

Avvio esplosivo per il tanto atteso duello tv a ‘Porta a Porta’ su Rai1 tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Il confronto inizia subito senza esclusioni di colpi. I due leader non si lesinano attacchi ma c’è spazio anche per qualche battuta. “Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi – ricorda Bruno Vespa introducendo i suoi ospiti – Vi ringrazio per la vostra presenza”. E sono subito scintille.

“Renzi in maniera geniale si è inventato un governo sotto il fungo – dice Salvini – Il governo è nato per non fare votare gli italiani, dopo le europee era tutto un no, continuo. No addirittura alle olimpiadi”. La crisi? “Il colpo di sole del Papeete che ha preso il collega Salvini è evidente che lo fa rosicare ancora – attacca Renzi – Non è mai accaduto che ci fosse una crisi in questo modo. Salvini dice ‘non vi vogliono far votare’: quando si vota lo decide la Costituzione non il menu di un beach club a Milano Marittima”.