Spezza il braccio al poliziotto: gambiano libero il giorno dopo

Due giorni dopo, dove saranno i due protagonisti della nostra storia? In un mondo normale, uno sarebbe in prigione e l’altro a riposo. Invece no: il poliziotto è ricoverato in ospedale, ha una frattura scomposta e dovrà essere operato. Il bandito, invece, è subito tornato in libertà in attesa del processo rinviato di un mese. Libero.