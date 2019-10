Tpl, presidente Gatta incontra assessore Giannini

Bari. Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, e il Consigliere delegato ai Trasporti, Luigi Fusco hanno incontrato l’Assessore Regionale ai Trasporti Giovanni Giannini per affrontare la problematica inerente la determinazione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, attualmente all’attenzione degli Organi Regionali.

L’incontro richiesto dal Presidente Gatta è derivato dalle preoccupazioni rappresentate dagli otto Sindaci dei Comuni di Capitanata titolari del trasporto pubblico urbano, sull’ipotesi regionale di determinazione dei servizi minimi che ha previsto una forte contrazione, mentre, il finanziamento dei servizi aggiuntivi per il solo triennio 2019/2021 non ne assicura la continuità per il periodo novennale dell’appalto.

L’assessore Giannini nel suo intervento ha assicurato che la delibera regionale di approvazione della determinazione dei servizi minimi conterrà l’impegno finanziario, quali “spese obbligatorie” a carico del bilancio regionale, per i servizi aggiuntivi, superando il vincolo triennale della pianificazione finanziaria. Tanto garantirà la continuità del finanziamento dei servizi aggiuntivi da parte della Regione, ad integrazione della riduzioni dei servizi minimi.

La Provincia di Foggia titolate dell’ATO, gestirà tutto il Trasporto Pubblico urbano, extraurbano e regionale per cui fin d’ora dovrà garantire il coordinamento delle esigenze trasportistiche, essenzialmente attraverso un rapporto strutturale con i sindaci dei Comuni titolari del TPL urbano, con i quali condividere la programmazione dei servizi aggiuntivi.

Nello stesso tempo la pianificazione provinciale, già inoltrata alla Regione fin dal mese di marzo, dovrà uniformarsi alle attuali determinazioni regionali con l’interessamento di tutti i Comuni del territorio provinciale.