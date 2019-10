Turturro: “Il mio Jesus è tornato. Sesso è metafora della vita”

Nelle sale da giovedì e in preapertura alla Festa di Roma ‘Jesus rolls – Quintana è tornato’, il film con cui John Turturro fa rivivere il suo personaggio più amato. Trent’anni dopo il suo debutto teatrale e vent’anni dopo che i fratelli Coen lo avessero battezzato al cinema con ‘Il grande Lebowski’, il giocatore di bowling con la passione per il viola e il tocco magico è di nuovo sul grande schermo.

Una commedia on the road che vede Jesus ricreare una sorta di famiglia alternativa con il “fratello” Peter (Bobby Cannavale) e con la parrucchiera Marie (Audrey Tatou). Nonostante i due protagonisti siano uomini è, per ammissione dello stesso regista, “un film molto femminista”. Nel cast altri attori feticcio di Turturro: Susan Sarandon e Christopher Walken. . .L’intervista di Chiara Ugolini, .montaggio di Elena Rosiello.