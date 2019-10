Vieste. Cannarozzi e Prudente “Emergenza sicurezza una priorità”

“Come gruppo politico abbiamo più volte segnalato in Consiglio Comunale l’emergenza sicurezza, proponendo, giusto un anno fa, alla massima assise cittadina l’istituzione di una Commissione consiliare per la sicurezza e la legalità che avesse tra i suoi compiti l’attivazione di molteplici percorsi per promuovere buone prassi sociali e prevenire fenomeni di devianza minorile chiedendo anche la collaborazione di diverse agenzie laiche e religiose.

È bene ricordare che molti quartieri della nostra città la sera diventano zone franche dove poter impunemente gestire il traffico di stupefacenti e che ormai la ludopatia, in tutti i suoi molteplici aspetti, è diventato un fenomeno fuori controllo. Al Sindaco, alla Giunta comunale e a tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale chiediamo che l’emergenza sicurezza sia posta in testa alle priorità dell’agenda amministrativa. Ai nostri cittadini chiediamo di non girare la testa dall’altra parte e di collaborare, affinché Vieste torni ad essere luogo di bellezza e di convivenza civile”.

Sono le parole dei Consiglieri Comunali a Vieste, nella provincia di Foggia, Rita Incoronata Cannarozzi e Paolo Prudente (I Democratici). cdn/AGIMEG