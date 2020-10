Covid, Manfredonia: chiuse 3 classi dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”

Manfredonia, 16 ottobre 2020 (Stato Quotidiano) – Provvedimento di urgenza:

il Dirigente Scolastico dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera prof. Luigi Talienti, “visto l’art. 32 della costituzione; visto l’art. 2087 cc; vista la legge 59/97; visto il dlgs.vo 297/94; visto il dpr 275/99; visto l’art. 25 del dlg.vo 165/2001, che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti della gestione delle risorse e del personale; visto il dlgs.vo 61/2017; visto il dlgs.vo 81/2008, in materia di sicurezza, successive modifiche e integrazioni; considerata l’emergenza epidemiologia in atto, dovuta alla diffusione del contagio da Covid- 19; considerati il protocollo di sicurezza e le indicazioni nazionali in materia di prevenzione; considerata l’esigenza di garantire la salute e l’integrità fisica di tutte le componenti della comunità educante; considerata la comunicazione della asl competente n. prot. 4860/07 del 16/10/2020; considerata la comunicazione della scrivente istituzione scolastica all’asl richiedente, prot. n. 4869/07 del 16/10/2020; visti gli atti di ufficio; acquisito il parere del rspp; acquisito il parere del medicocompetente; a tutela della salute individuale e pubblica;

dispone

a partire dal giorno 19 ottobre 2020 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Direzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’asl competente:

– la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi 1bm – 2bm-4fm – sede associata di Manfredonia;

– l’attivazione della didattica a distanza per le summenzionate classi, al fine di garantire la piena tutela del diritto allo studio dei discenti, con il supporto del team digitale, ed eventualmente psicologico, attraverso l’impiego di personale esperto;

– l’immediato intervento di disinfestazione-sanificazione-igienizzazione, della sede associata di Manfredonia,

– l’isolamento fiduciario del personale segnalato;

– la riduzione di orario dell’attività didattica, che sarà svolta dalle ore 8.10 alle ore 12.45;

– la sostituzione dei docenti assenti verrà compensata con l’impegno delle risorse presenti, con attività di recupero; – la continua disseminazione nelle classi delle regole di prevenzione a tutela della salute”. (Stato Quotidiano)