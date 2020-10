Foggia, aggredì donna in sede Cgil: condannato maliano per lesioni

Foggia, 16 ottobre 2020 – (gazzettamezzogiorno) È stato condannato a un anno e 10 mesi di reclusione il 36enne del Mali che lo scorso 8 settembre aggredì una donna di 51 anni nella sede della Cgil di Foggia perché lo aveva invitato ad indossare la mascherina mentre si trovavano in fila allo sportello della Camera del Lavoro. E’ la sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Foggia. Il Pm chiedeva 4 mesi di reclusione. Per l’aggressione la donna riportò ferite al volto giudicate guaribili in 30 giorni. L’uomo è stato condannato per lesioni, ma assolto dall’accusa di porto illegale di un martello e di un coltello che aveva con sé nello zaino. Nel processo sono stati visionati alcuni filmati delle telecamere di sicurezza della sede della Cgil. Secondo la difesa, che aveva chiesto l’assoluzione, il maliano indossava la mascherina anche se non gli copriva il naso e quella mattina reagì ad un ceffone inferto dalla donna.(gazzettamezzogiorno)