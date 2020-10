Foggia, COVID: chiusura di una classe della “S. Giovanni Bosco”

Foggia, 16 ottobre 2020 – Il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Cianci, dispone con provvediento d’urgenza che, “a partire dal giorno 16 ottobre 2020 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Foggia la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 1 B del C.D. San Giovanni Bosco di Foggia e la contestuale attivazione della Didattica Digitale Integrata, come da regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 settembre 2020. I genitori degli studenti che avessero necessità di dispositivi digitali possono farne richiesta al nostro Istituto”.