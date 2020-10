Foggia. Gaetano Appeso al Giannone – Masi: “Viaggiare è coesistere”

Foggia, 16 ottobre 2020. Racconti di viaggio, proiezione di spettacolari foto e video di luoghi lontani ed esotici, leggende ed usanze tribali di comunità che vivono isolate dal mondo moderno. Giovedì prossimo, 22 ottobre 2020, con inizio alle ore 11,00, presso l’Istituto Tecnico Giannone Masi (via Luigi Sbano 5), presentazione ufficiale del libro “Asia Estrema”, scritto da Gaetano Appeso (Antonio Dellisanti Editore, pagg. 288, con 48 illustrazioni a colori). L’evento sarà introdotto dalla Prof.ssa Roberta Cassano, Dirigente Scolastica dell’Istituto, con intervento del Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta.

Gaetano Appeso, autore dei pluripremiati libri di viaggio “Email dall’Amazzonia”, “Mesoamerica, sulle tracce del Serpente Piumato”, “Tianchao, taccuino di un viaggio in Oriente”, “Email from the Amazon”, tutti editi dalla Antonio Dellisanti Editore, racconterà le sue “storie dai confini del mondo”.

L’Autore, guidato dalla passione per l’archeologia e l’antropologia, ha condotto diversi viaggi esplorativi spingendosi, a volte, in zone remote come la Siberia, il deserto del Gobi, la foresta amazzonica e il circolo polare artico. Attraverso i suoi appunti sono stati descritti, raccontati e illustrati luoghi e comunità poco conosciute. Ma il viaggio descritto nei suoi libri non è solo geografico, è anche interiore: una profonda esperienza che costringe ad affrontare paure, difficoltà ed incertezze da cui si trae un prezioso insegnamento: viaggiare non è solo scoprire il mondo, è anche scoprire se stessi.

“È molto importante viaggiare – sostiene l’Autore – perché permette di vedere il mondo in modo diverso, apre la mente, amplia la nostra visione e sviluppa in noi un senso di adattamento e predisposizione verso ciò che viene considerato diverso. Viaggiare ci insegna a coesistere”. La ricerca di un consapevole sviluppo della maturità personale intesa come capacità di rapportarsi in modo costruttivo, propositivo e creativo con la realtà scolastica ed extrascolastica, ha portato molti istituti scolastici a promuovere incontri con lo scrittore viaggiatore per consente ai propri studenti di raggiungere una formazione completa, sia dal punto di vista professionale che educativo sociale, nel pieno rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose.

Scheda Autore

Gaetano Appeso, classe 1978, militare di carriera, ha partecipato a missioni di pace in Africa e Asia. Dal 2013 è addetto alla pubblica informazione per la Forza Armata e dal 2015 collabora con l’Università di degli Studi di Pavia.

Ha pubblicato: E-mail dall’Amazzonia (2014); Tiancháo – Taccuino di un viaggio in Oriente (2015), premio letterario internazionale Città di Firenze; Mesoamerica – Sulle tracce del Serpente Piumato (2017), Premio Presìdi del Libri – Libro dell’Anno 2018; E-mail from the Amazon (2019 – in lingua inglese).

Sinossi del libro

Dopo aver visto le sciagure del mondo protetto dall’acciaio delle navi da guerra, l’Ufficiale della Marina Militare Gaetano Appeso decide di mettere uno zaino sulle spalle e attraversare da solo il Sud-est asiatico, terra di meraviglie e di sventura, annotando l’intera esperienza su un taccuino. Tra il caos delle città metropolitane e la quiete delle tribù indigene che vivono nell’entroterra, l’Autore raccoglie decine di storie, suggestive e bizzarre, narrate dalle persone incontrate lungo il cammino, convinto che la realtà di un territorio possa essere raccontata attraverso la voce della gente che lo abita e attraverso le loro esperienze di vita. L’ultima storia raccontata appartiene allo stesso Autore, che decide di esplorare la grande isola del Borneo, per documentare costume e usanze delle varie comunità tribali; ma spingendosi oltre il limite della ragione e del buon senso, si ritrova tra tribù cannibali e tagliatori di teste.