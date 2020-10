Foggia. L’urlo dei residenti di via Capezzuto “Fermate i delinquenti, aiutateci!”

Foggia, 16 ottobre 2020. “Aiutateci, siamo disperati. Siamo i residenti di via Capezzuto a borgo Croci. Qui, a causa di una numerosa banda di delinquenti, non possiamo più vivere sereni nel nostro quartiere. Tutti i giorni, infatti, nei pressi dello slargo tra via Capezzuto e via Capitanata, si incontrano dalle 12 del mattino fino alle 2 di notte gruppi di veri e propri criminale molti minorenni, che si sono impadroniti della zona facendo scorribande, spacciano droga e compiono ogni genere di atti volgari ed illegali”.

“Noi residenti abbiamo paura persino ad entrare nei nostri portoni perché, messe serate più fredde, questi delinquenti si riparano nei portoni trasferendo all’interno degli stessi le loro attività fuorilegge. Mai sia a riprenderli o a rimproverarli, questo balordi non ci pensano più di tanto a passare alle vie di fatto. Qualche anno fa, ruppero i vetri delle finestre di una famiglia che li aveva rimproverati e intervenne la polizia riportando la calma solo per un paio di ore. Stessa cosa avviene quando di notte chiamiamo polizia e carabinieri per le continue urla e per le continue vessazioni che subiamo ma, andata via la pattuglia, ricomincia tutto peggio di prima. Ormai qui a borgo Croci, occorre un presidio fisso di almeno una dozzina di carabinieri armati. Perché per il quartiere ferrovia tante attenzioni e qui da noi no?”.

Lo dicono in una nota i residenti di via Capezzuto.