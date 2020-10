(STATOQUOTIDIANO) Foggia, 16 ottobre 2020. Altro incidente stradale, ieri sera a Foggia: in viale Colombo, all’incrocio con via Zingarelli, sono entrate in collisione una Peugeot e una Hyundai. Dopo l’urto, quest’ultima si è ribaltata su di un fianco. Due i feriti condotti in ospedale ma di loro ancora non si conoscono le condizioni.

In entrambi i sinistri è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.