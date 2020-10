Indagine ‘Voto Comprato’, de Martino “Partiti aumentino qualità delle liste”

Foggia, 16 ottobre 2020. “Le ultime notizie, circa un’indagine della Procura e della Digos in relazione a presunti pagamenti di denaro in cambio di preferenze alle scorse elezioni regionali è un ennesimo campanello d’allarme per tutta la classe politica della città e della provincia di Foggia e che dovrebbe investire anche i vertici regionali e nazionali dei partiti. Sì perché ciò che già qualcuno tirava in ballo durante le scorse elezioni comunali si sta ripetendo con ancor maggior forza nel caso di quest’ultima competizione elettorale. Anche perché l’indagine della Procura, a differenza delle voci dell’anno passato, è già un dato di fatto, seppur naturalmente difendendo il principio di presunta innocenza degli indagati.

Naturalmente oggi sarebbe d’obbligo da parte delle coalizioni e dei partiti aprire una riflessione seria sulla scelta delle candidature e della classe dirigente che si propone all’elettorato. I partiti in un impeto di coraggio dovrebbero rinunciare a questi presunti ‘signori delle preferenze comprate’, dovrebbero rinunciare a personale politico che spesse volte risulta impreparato e senza alcuna base per poter rappresentare al meglio una città come Foggia. Chi è preposto alla composizione delle liste elettorali deve rinunciare al puzzo di preferenze inquinate da elementi di reato. I partiti dovrebbero riprendere quel percorso di formazione della classe politica presente ai tempi in cui mi affacciai per la prima volta in una sezione di partito, in Alleanza Nazionale a 16 anni. Ed ha il dovere di farlo per reagire a questo continuo livellamento verso il basso della qualità della rappresentanza, che va a discapito della qualità dei consessi che decidono il presente della nostra Foggia ed il futuro della città in cui spero possano vivere i nostri figli.

Ecco perché l’anno scorso lanciammo con alcuni amici come hashtag della nostra campagna elettorale #perbene. Non per affermare una superiorità morale, come qualcuno erroneamente aveva pensato, ma per risvegliare le coscienze, per affermare un modello di fare politica che ci sforziamo di portare avanti. Partendo dal basso, dall’ascolto quotidiano, dalla condivisione delle istanze dei cittadini, dalla continua formazione rispetto alle buone prassi di altri comuni, dalla costituzione di un gruppo con professionalità di valore, dal rifiuto di ogni contiguità con ambienti delinquenziali. L’indagine della Procura dovrebbe segnare l’anno zero rispetto alla quale far suonare la sveglia e scatenare una reazione immediata e forte in tutti i partiti e le coalizioni”.

Il Capogruppo Lega Salvini Puglia – Comune di Foggia – Salvatore de Martino