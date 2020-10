Manfredonia, Castello: apertura serale straordinaria della sala “La terra del re straniero”

Manfredonia, 16 ottobre 2020. Sabato 17 ottobre al Museo nazionale archeologico di Manfredonia è prevista l’apertura straordinaria serale della sala espositiva La terra del re straniero: un’occasione per conoscere parte della collezione permanente che ospita alcuni dei più importanti rinvenimenti funerari provenienti dal territorio della Puglia settentrionale, in cui si diffuse la civiltà daunia.

Per assicurare una visita in serenità e sicurezza rispettando le misure di prevenzione, il Museo ha predisposto poche e semplici regole:

L’ingresso è consentito ad un massimo 10 persone per ogni fascia oraria:

20.00 – 21.00 – 22.00 (con possibilità di visita fino alle 22.45)

La prenotazione può essere effettuata:

via e-mail all’indirizzo drm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it,

telefonicamente al numero 0884-587838

Al Museo si accede una persona per volta, avendo cura di rispettare l’orario di prenotazione per evitare assembramenti e sovrapposizioni, dopo aver misurato la temperatura corporea (soglia limite per l’ingresso 37.5°C) e aver igienizzato le mani presso la postazione allestita all’ingresso. All’interno del Museo è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

La visita è facilitata dalla presenza di pannelli informativi, segnalazioni direzionali e indicatori per il distanziamento. Il personale addetto all’accoglienza regola i tempi di permanenza nella sala per far rispettare i limiti di capienza previsti e garantire la massima sicurezza.

Si ricorda che temporaneamente si accede al museo dal Viale Miramare.

L’ingresso è GRATUITO.

L’Ufficio rapporti con la Stampa della Direzione regionale Musei Puglia.