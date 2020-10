Manfredonia. “Ritrovare la fiducia condivisa per dare un futuro alla città”

Manfredonia, ottobre 2020. La forma più devastante di umiliazione è l’impedimento all’autorealizzazione e, questo impedimento vale soprattutto per i giovani e le donne della nostra città che non vedono nessuna prospettiva di lavoro. Non bisogna rassegnarsi ad una situazione sociale nella quale sette donne su dieci non lavora e, ad un livello di disoccupazione giovanile pari ad oltre il 70%. Abbiamo tutti, soprattutto i “fortunati”, la responsabilità di fare qualcosa verso questa vera e propria esclusione sociale di gran parte della popolazione che, crea ulteriori piaghe sul piano della salute e delle dipendenze di varia natura (alcool, droghe, sfruttamento di vario genere).

“Per superare tale condizione bisogna mutare i tempi solo così non avremo più da lamentarci (cit. S. Agostino)”. Per cambiare il tempo della città in modo radicale è necessario costruire processi di decisione collettiva e di sforzi cooperativi. E, indispensabile ristabilire reti di fiducia molto robuste. Kenneth Arrow, uno dei più brillanti economisti e politici del secolo scorso, affermava che “Si potrebbe verosimilmente sostenere che gran parte del sottosviluppo del mondo può essere spiegato da una mancanza di fiducia reciproca”.

L’assunzione sottostante questa preposizione è semplicemente che lo sviluppo sociale ed economico richiede un elevato livello di cooperazione e, che questo a sua volta presuppone l’esistenza di profondi legami di fiducia tra i diversi attori politici, istituzionali, economici e la società civile. Solo quando la fiducia diviene generalizzata essa può essere considerata ed apprezzata come uno speciale bene pubblico capace di generare forti esternalità di rete. E’, ormai ampiamente riconosciuto che è la diversa qualità del capitale istituzionale a determinare, in gran parte, le differenze di performance economica di diversi territori, anche qualora questi fossero caratterizzati da dotazioni sostanzialmente simili di capitale fisico e di capitale umano. L’assetto e la qualità istituzionale è oggi l’elemento che più di ogni altro spiega la qualità e l’intensità del processo di sviluppo di una determinata comunità.

Uno strumento importante per rivitalizzare la comunità della città potrebbe essere quello di creare un network dedicato alla soluzione dei problemi capace di mobilitare le conoscenze di associazioni, organizzazioni profit e non, chiesa, politica e semplici cittadini.

La fiducia precede il PIL e lo determina, probabilmente anche più di quanto i modelli economici e i dati rilevati generalmente suggeriscono. Ricostruire la fiducia è la chiave di volta per la rinascita sociale ed economica della città e, spetta in primis a soggetti privati profit e non profit e alle istituzioni locali e alla politica cominciare a dare fiducia alla comunità e ai giovani e alle donne assumendo le proprie responsabilità nella costruzione del bene comune. I giovani e le donne stanno all’economia reale come il risparmio sta alla finanza. Ritenere che si possa progredire tutti senza collocare al centro della scena giovani e donne rappresenta una visione destinata a terminare miseramente ed in modo drammatico ed è ciò che è successo nella città di Manfredonia negli ulti decenni.

Il primo compito di chi ha la responsabilità di impostare le politiche di sviluppo è individuare quali soggetti sistemici sono presenti in un territorio e far leva su di essi (sistema universitario e scolastico, mondo del lavoro, imprese, pubblica amministrazione e professioni).

In questo momento così particolare della città è necessario ricercare le risorse migliori della comunità e, iniziare ad immaginare una città più resiliente, più attrattiva e meno inquinata da fenomeni di criminalità, corruzione e di un familismo amorale e cinico. Non possiamo rassegnarci ad avere un indice sintetico di attrattività per i giovani tra i più bassi d’Italia e del Mezzogiorno (sei su quaranta). Dati ISTAT del 2015 registrano che un giovane su cinque nel nostro territorio si sente un fallito mentre uno su quattro si sente inutile. Rassegnarsi a tutto questo costituirebbe per tutti, nessuno escluso, una sconfitta personale, morale e sociale.

E’, tempo ormai che la comunità e le istituzioni giocano insieme la partita di un futuro che dia speranza e fiducia ai tantissimi giovani e meno giovani e alle donne che in questi anni hanno dovuto subire l’umiliazione della solitudine e dell’esclusione sociale.

La vita o la morte della città dipende dalla fiducia che ha la Comunità nel suo riscatto morale, sociale ed economico e, da chi designerà al Governo della città nei prossimi anni. Non abbiamo molto tempo, le cinque malattie della città (diseguaglianze, povertà assoluta, emigrazione di capitale umano, criminalità e corruzione e rendita) se non le curiamo velocemente ci uccideranno.

A cura del dr. Nicola di Bari