Manfredonia, Silvana “Per la vostra strafottenza, ogni minuto togliete la possibilità a qualcuno di essere curato”

Manfredonia, 16 ottobre 2020. “Mio figlio, affetto da sindrome di down, è dal 25 luglio che ha iniziato ad avere un grave problema di salute. A causa dell’emergenza Covid, ho dovuto fare un lungo percorso sanitario (andava operato d’urgenza) ma gli ospedali sono al collasso. Dopo 2 mesi e mezzo, è stato operato con urgenza perchè il paziente prima di lui è venuto meno per ragioni a me sconosciute”. E’ quanto racconta a StatoQuotidiano la signora Silvana di Manfredonia.

“Sapete cosa significa vedere un figlio star male e sapere che l’attesa può peggiorare la sua salute cosa significa? Quante terapie ha dovuto subire prima del 14 ottobre? No, la colpa non è della SANITÀ ITALIANA ma nostra perché molta gente è convinta che tutto ciò sia solo una manovra dello Stato. No, vi assicuro che il virus esiste e voi con la vostra strafottenza lo portate a spasso, e ogni minuto togliete la possibilità a qualcuno di essere curato o ancor peggio salvato. Siete diventati tutti esperti di vita, sì con quella degli altri!!!..gli altri SIAMO NOI NON DIMENTICATELO”.

“Con le vostre lamentele non si salva nessuno , incominciate a parlare meno e ad agire di più. La natura ci sta andando contro forse perché non siamo stati e non siamo bravi a rispettare la vita“, conclude Silvana Stipulante.