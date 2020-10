Quanto durano gli pneumatici all season? Ecco la risposta

Sono uno dei segmenti più dinamici del mercato gomme, quello che negli ultimi anni ha eroso quote e vendite ai classici invernali ed estivi: eppure, gli pneumatici all season continuano a scontare una sorta di pregiudizio e spesso vengono definiti un “compromesso” adatto a chi non percorre molti chilometri all’anno al volante della sua auto.

La durata delle gomme all season

Ma è davvero così? A guardare i risultati del test di Auto Bild, una delle più autorevoli riviste di settore automotive d’Europa, i modelli più recenti di gomme 4 stagioni stanno raggiungendo livelli prestazionali di altissimo rilievo, e anche il chilometraggio è sempre più elevato.

Scegliere i migliori pneumatici

Questo significa, quindi, che ci si può davvero affidare a queste coperture se vogliamo “dimenticare” gli obblighi di cambio gomme stagionale e assicurarci un prodotto in grado di reagire con buona efficienza a ogni condizione meteo, dalla neve al solleone estivo! Acquistarli poi è molto semplice: cliccando su Euroimport Pneumatici scopriremo tutti gli ultimi modelli di pneumatici all season in commercio, e dovremo solo selezionare quello più affine alle nostre esigenze.

Il test sul chilometraggio

E quindi, proprio il chilometraggio – ovvero, la durata della vita dello pneumatico in condizioni di efficienza a norma di legge – può essere un importante fattore da tenere in considerazione al momento della scelta del nuovo treno di gomme per la nostra vettura: in fondo, parliamo di un investimento che ci auguriamo essere a lungo termine, e le statistiche di Auto Bild ci possono aiutare a capire quale prodotto può garantire una resa potenzialmente migliore.

E così, i giudici della rivista tedesca hanno sottoposto a esame 14 modelli di pneumatici all season per la stagione 2020/2021: per eseguire la prova, hanno utilizzato una Volkswagen Golf messa sui rulli, che simulano l’attrito stradale, ma che ovviamente non possono ripetere le condizioni di guida “reali” (fondo stradale, condizioni climatiche, frenate eccetera), e pertanto il livello monitorato è ritenuto “potenziale e possibile nelle migliori condizioni”.

Vittoria per gli pneumatici Vredestein

A vincere questa speciale classifica è un nome sorprendente: la gomma all season Vredestein Quatrac, che raggiunge un incredibile chilometraggio potenziale di 75 mila chilometri, distanziando di quasi 3 mila chilometri il secondo posizionato. La medaglia d’argento va infatti al Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 con 72.600 chilometri, mentre sul terzo gradino del podio sale uno dei prodotti premium del segmento, il Michelin CrossClimate +, che resiste 70 mila chilometri.

I promossi del test

I test di Auto Bild segnalano con una nota positiva anche le prestazioni di altri modelli di gomme quattro stagioni e, in particolare, quelle di prodotti appartenenti alla cosiddetta seconda fascia, che però hanno ben impressionato nella prova: in particolare, parliamo di Falken EuroAll Season AS 210, Firestone Multiseason Gen02, BF Goodrich G-Grip All Season2, Kleber Quadraxer 2 e Nexen N’blue 4Season, tutti con resistenze superiori ai 60 mila chilometri.

Valutazione positiva anche per la durata di altri due prodotti premium, ovvero Continental AllSeason Contact e Pirelli Cinturato All Season, capaci di garantire un livello di prestazioni efficaci fino a superare i 60 mila chilometri (quasi 65 mila per il modello tedesco) e quindi ottimi dal punto di vista della percorrenza.

Le gomme rimandate per durata limitata

Sono invece “rimandati” in questo parametro gli ultimi quattro modelli analizzati dai tester tedeschi, ovvero Maxxis Premitra All Season AP3, Bridgestone Weather Control A005 Evo, Hankook Kinergy 4S e Kumho Solus 4S HA32, che assicurano una durata di percorrenza inferiore ai 50 mila chilometri, quota ritenuta appena “sufficiente” da Auto Bild. (nota stampa)