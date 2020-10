Riparte il campionato di calcio a 5, esordio casalingo per il Cus Foggia

Foggia, 16 ottobre 2020. Sono passati otto mesi dall’ultima partita e da quell’ultima trasferta ad Altamura, in casa della capolista Alta Futsal. Un match, tra le prime due della classe, che poteva e doveva decidere le sorti di un’intera stagione. Poi il brusco ed inevitabile stop per la pandemia da coronavirus, l’incertezza, la voglia di ricominciare.

Una voglia che sabato pomeriggio si potrà finalmente concretizzare. Alle 15:30, infatti, il campo del Centro Universitario Sportivo di Foggia riaprirà i battenti ed ospiterà la prima giornata del campionato regionale di Serie C2.

Gara di esordio per i ragazzi del calcio a 5 del Cus Foggia che, guidati per la quarta stagione consecutiva da mister Natale Coccia, daranno il benvenuto nel mondo del futsal (maschile) alla compagine dell’Orthrus Canosa, alla prima esperienza in una competizione ufficiale.

LA SQUADRA

Tra conferme e novità, la rosa del Cus Foggia si presenta ai nastri di partenza con un bel mix di giovani e giocatori esperti. “Stiamo dando continuità al lavoro di consolidamento avviato già l’anno scorso – spiega il dirigente Milko Pollidoro – anche e soprattutto grazie agli sforzi della società del Cus Foggia. Abbiamo aggiunto ad una rosa importante elementi che sapranno completare e rendere competitivo l’organico messo a disposizione del nostro tecnico. Sarà una stagione particolare – aggiunge Pollidoro – inutile dire oggi dove potremo arrivare. La cosa davvero importante è tornare a giocare, rispettando tutti i protocolli previsti”.

Questa la rosa 2020/2021

Portieri: DONATANTONIO GUERRERA (capitano), ALESSIO POMPILIO, ALEX MILONE

Giocatori di movimento: GIUSEPPE BRUNO, VINCENZO CAPOZZI, GIANLUCA D’ELIA, ANTONIO DE LUCA, LORENZO GESUALDI, ALBERTO LACCETTI, GIUSEPPE MOFFA, UMBERTO PETROZZI, NICOLA ROSETO, DARIO MATTIA SCERBO, TOMMASO PIO STRAMAGLIA.

IL GIRONE

In tutto sono quindici le squadre inserite nel girone A della C2 regionale, di seguito l’elenco completo:

Audax Rutigliano, Cus Bari, Cus Foggia, Emmebi Giovinazzo, Eraclio, Futsal Byre Ruvo, Futsal Terlizzi, Nettuno Bisceglie, Nox Molfetta, Orthrus Canosa, Poggiorsini, Reinella Sporting, Soccer Altamura, Thuriae, Vigor Barletta

Il Cus Foggia ritroverà il derby con il Cus Bari all’undicesima giornata (andata, in casa, in programma il 19 dicembre).

La stagione regolare invece si chiuderà il 15 maggio con la trasferta sul campo del Poggiorsini.

INFO MATCH

1^ giornata SERIE C2 CALCIO A 5 PUGLIA – GIRONE A

Sabato 17 ottobre 2020 ore 15:30

Cus Foggia – Orthrus Canosa