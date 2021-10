Cerignola al ballottaggio, Metta e Bonito fanno appello agli elettori

Stato Quotidiano, 16 ottobre 2021. Franco Metta e Francesco Bonito hanno chiuso ieri sera la loro campagna elettorale.

Dal palco della “Sala Venere” il primo classificato il 3-4 ottobre ha esordito parlando di rifiuti e di nuove e necessarie assunzioni alla Tekra che deve “rafforzare gli investimenti non solo dal punto di vista organizzativo ma delle persone impiegate, un problema che affronteremo nei primi sette giorni della nostra amministrazione”.

La parte essenziale del suo discorso si è incentrata sui cantieri per le opere pubbliche di cui bisogna riempire la città “ridando ossigeno alla nostra economia che ha sofferto durante la pandemia e durante l’anarchia di questi due anni in cui non si è fatto niente”. Riprende da dove ha lasciato, questa la sostanza di tutto l’intervento, sottolineando i quartieri “liberati” e popolari che hanno diritto a una vita dignitosa. La parola chiave è “parco urbano” con cui trasformare la città che sogna da due anni, insieme alle piazze, agli archi, alle fontane e ai monumenti da recuperare e riqualificare. Si tratta, secondo Metta, di riprendere pratiche avviate e non concluse e sulla base di “una sinergia pubblico-privato”.

“Ho portato molti soldi a Cerignola che si aggiungeranno a quelli che vengono dall’Europa, Bonito viene da Marte quando dice che se vinco io non si fanno progetti”. Poche sono state le frecciate e le bordate rivolte all’avversario, Metta si è quasi totalmente concentrato sulle cose da fare e per cui “tutti sono chiamati a collaborare”. Parlando di sé, ha detto: “Mi hanno fatto molto male ma ho trovato gente che mi ha aiutato a rialzarmi in questi mesi, non ho trovato il deserto. Noi abbiamo vinto quando dicevano che ero incandidabile e mi sono candidato, quando ho vinto al primo turno, e ora andiamo a vincere”.

Quasi in contemporanea, Bonito arringava dal palco davanti al Comune. “Se Cerignola vuole rimettersi sulla strada della ripresa economica deve voltare pagina con una giunta fatta a immagine e somiglianza del suo sindaco, solo così possiamo riallacciare le relazioni che questo signore ha interrotto, lui che ha chiuso i confini della città”. Bonito fa riferimento a Metta e prosegue nel comizio di piazza conclusivo accanto all’assessore Rosa Barone e a Michele Emiliano.

Tutto quello che si poteva dire è stato detto, l’ex magistrato torna a parlare di occupazione per i giovani e di “zona industriale franca con l’aiuto della Regione, gli imprenditori hanno capito dove si devono schierare”. Il centro del discorso riguarda la partita dei finanziamenti europei “per cui costruiremo una squadra”.

Michele Emiliano, nel supporto a Bonito, ha speso dal palco la sua migliore energia: “Chiedo un voto di salute pubblica, lo chiedo anche al centrodestra che non si è piegato perché nell’opposizione c’è una forte cultura istituzionale, questa è la città di Di Vittorio ma anche la città di Tatarella. Vi prego di restituire Cerignola alla Puglia e all’Italia contro “l’idea personale” che ne ha Metta, c’è un luogo dove potete farlo ed è la cabina elettorale”. Dal punto di vista politico Emiliano ha aggiunto che si tratta di un voto per “rafforzare l’alleanza con i M5s e per ricostruire i rapporti interni del centrosinistra”. Riguardo al “complotto” contro di lui di cui ha parlato Franco Metta “è tutta una favola. Il ballottaggio è nelle vostre mani”.