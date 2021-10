Foggia, a bordo di moto spinge auto per rubarla: carabiniere fuori servizio sventa furto

Foggia, 16/10/2021 – Passeggiava in abiti civili per le vie della città quando si è accorto che un ragazzo a bordo di una moto con targa coperta era intento a spingere un’auto: un carabiniere fuori dal servizio ha sventato il furto della vettura a Foggia.

È ciò che è accaduto qualche sera fa in via Dell’Arcangelo Michele, quando l’ispettore in questione, intento a passeggiare nella via, ha notato due ragazzi, uno alla guida di una “Smart” e uno alla guida di un ciclomotore con targa coperta che spingeva la macchina.

Il carabiniere, resosi conto di quanto stava accadendo, ha bloccato il giovane all’interno dell’autovettura con un gesto repentino, mentre il ragazzo a bordo della moto si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Immediata è stata la richiesta d’intervento da parte dell’ispettore di una gazzella del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Foggia che a sirene spiegate si è portata subito sul posto.

L’autore del furto è risultato essere un 15enne originario del capoluogo dauno, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato nella tasca sinistra dei pantaloni un giravite con manico arancione, usato poco prima per commettere il furto. Lo stesso è stato sottoposto a sequestro penale unitamente al ciclomotore abbandonato dal complice. L’autovettura oggetto di furto, invece, è stata restituita al legittimo proprietario.

Per il 15enne non c’è stato scampo: arrestato per il reato di furto aggravato e sottoposto alla misura precautelare dell’accompagnamento presso l’abitazione, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari.

L’autorità giudiziaria, nel corso dell’udienza di convalida, ha convalidato l’arresto disponendo per il 15enne la misura cautelare dell’obbligo della permanenza in casa. Quanto accaduto rappresenta un’azione compiuta da un carabiniere non durante l’espletamento dei propri compiti, ma nel proprio tempo libero, quando l’uniforme appesa nell’armadio non impedisce di sentirsi, ugualmente e sempre, in servizio.